Americká armáda v boji proti pašerákům drog nepolevuje. V Pacifiku potopila další loď

  7:04
Vedení armády Spojených států uvedlo, že ve čtvrtek zlikvidovalo ve východním Pacifiku loď a zabilo dva lidi, které označilo za pašeráky drog. Počet lidí, kteří zemřeli během amerických úderů na lodě pašující podle Washingtonu ve vodách u Latinské Ameriky narkotika, tím vzrostl na nejméně 128.

„Zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo se pohybovalo podél známých tras pro pašování drog ve východním Pacifiku a bylo zapojeno do operací obchodníků s narkotiky,“ uvedlo na síti X jižní velitelství americké armády.

Americká letadlová loď Gerald R. Ford v čele úderné skupiny amerického námořnictva pluje směrem ke Karibskému moři. (13. listopadu 2025)
Záběr amerického námořnictva ukazuje zneškodnění plavidla označeného za loď pašeráků v Tichomoří. (22. prosince 2025)
Záběr amerického námořnictva ukazuje zneškodnění plavidla označeného za loď pašeráků v Tichomoří. (5. prosince 2025)
Americké námořnictvo zveřejnilo záběry z likvidace lodí údajně pašujících drogy do USA. (16. prosince 2025)
Zveřejněný záznam ukazuje útok na motorový člun s několika lidmi na palubě, který po úderu začal hořet.

Spojené státy loni v září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později Američané zaútočili i na plavidla v Tichém oceánu.

Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tím, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.

Podle pátečních údajů agentury AFP již americké útoky zlikvidovaly 37 plavidel a zabily nejméně 128 lidí. Operace kritizuje řada amerických zákonodárců i ochránci lidských práv, kteří tvrdí, že Trumpova administrativa předložila jen málo důkazů o tom, že cílem byli skutečně lodi pašeráků drog, a že útoky představují mimosoudní popravy.

