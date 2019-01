Americká armáda zásobovala hipíky. Sendviče jim vozil vietnamský veterán

NEW YORK/PRAHA Teprve nyní promluvil americký armádní pilot a veterán z války ve Vietnamu Clark Stahl o akci, které se účastnil v srpnu roku 1969. S helikoptérou tehdy doručoval zásoby a zdravotnickou pomoc účastníkům legendárního festivalu Woodstock, který byl spojen s hnutím hippies a také s odsouzením války ve Vietnamu. Došlo k paradoxní situaci - americká armáda pomáhala svým odpůrcům a ti ji přijímali z rukou člověka, kterého označovali za zabijáka.

Slavný hudební festival Woodstock, který se konal v létě roku 1969 na pozemku jednoho z farmářů v americké obci Bethel, byl oslavou „květinové generace“ a všech jejích hodnot – míru, lásky, mládí a svobodomyslnosti. Zúčastnily se ho stovky tisíc lidí. Málokdo ovšem ví, že mohl skončit katastrofou nebýt jednoho nečekaného spojence.



Třiadvacetiletý pilot Clark Stahl se vrátil z války ve Vietnamu, kde se účastnil záchranných misí, a v srpnu 1969 dočasně působil na elitní vojenské akademii ve West Pointu. Tam učil budoucí piloty létat vrtulníkem.

„Uznávám, že naše povinnosti tam nebyly nijak namáhavé,“ vzpomínal Stahl v rozhovoru pro web Task & Purpose. „Pár hodin jsme létali a zbytek dne jsme strávili u bazénu.“ Neměl proto problém vyhovět žádosti svého velícího důstojníka a uvolnit se na pátek 15. srpna a následující víkend. Dostal za úkol dopravovat zásoby a zdravotnickou péči rockovému festivalu ve Woodstocku.

Účastníci byli k helikoptéře zprvu nedůvěřiví

Stahl tehdy o plánované akci nic nevěděl a netušil ani, co si představit pod pojmem „rockový festival“. „Vysvětlili nám, že tam bude mnoho známých jmen a že nevědí, kolik lidí dorazí, že jich ale bude nejspíš více, než kolik původně předpokládali,“ říká.



Na akci nakonec dorazilo více než 400 tisíc lidí, více než dvojnásobek očekávané návštěvnosti. Přilehlé silnice se blokovaly automobily uvízlé v bahně. Nával nadšenců a dopravní kolaps způsobily problémy s dostupností zdravotní péče a potravinových zásob.



Festival Woodstock Legendární festival trval od 15. do 18. srpna 1969 nedaleko městečka Woodstock ve státě New York. Nečekaně se jej účastnilo zhruba 400 tisíc lidí, převážně zastánců hnutí hippies, které propagovalo pacifismus, lásku a svobodomyslnost. V myslích Američanů se festival zapsal jako protest proti tou dobou probíhající válce ve Vietnamu. Ve Woodstocku vystoupily idoly tehdejší mládeže, například Jimi Hendrix, Janis Joplin nebo The Who.

Jedním z mála případů násilí bylo zapálení pokladního stánku. Vyprovokovaly jej přehnané ceny vstupného a nedostatek jídla. Když k němu došlo, americká armáda již měla plán. Stahl se svou jednotkou dostal instrukce, aby do Woodstocku doručili balíčky s potravinami. Pilot vzpomíná, že v blízkosti festivalu zahlédl i jiné helikoptéry, ta jeho byla ale jedinou armádní.

„Celkem živě si to vybavuji, a je to asi jeden ze dvou případů v mé padesátileté letecké kariéře, kdy jsem někam přiletěl a byl naprosto oněmělý,“ vypráví Stahl, který v armádě aktivně sloužil do roku 1971 a v rezervách zůstal až do roku 1991. „Pohled na tu masu lidí tam je těžko popsatelný,“ vzpomíná. Když se helikoptéra přiblížila k davu, Stahl spolu s druhým pilotem udělali ve vzduchu několikrát pomalých zakroužili, aby bylo zjevné, že se nejedná o žádný vládní zásah, ale pouze o pomoc.

Ačkoli se Woodstock přímo neprezentoval jako protiválečná akce, konal se v době, kdy válka ve Vietnamu dosahovala vrcholu, a hostil hudební scénu, která měla k pacifistickému hnutí velmi blízko. Po spatření armádní helikoptéry proto mezi návštěvníky zavládlo napětí. Po zjištění, že se jedná o zdravotnickou službu, ale dav podle vzpomínek jednoho z organizátorů festivalu Johna Morrise propukl v jásot. Také Stahl zaznamenal, jak se reakce lidí pod ním postupně měnila. „Nejprve byli překvapení a ostražití, ale pak se zklidnili a přijali nás.“

Kdyby nebyl v armádě, na festival by přijel

Od momentu, kdy helikoptéra přistála na malé ohrazené mýtině, jsou Stahlovy vzpomínky trochu rozmazané. „Četl jsem několik zpráv, podle kterých jsme přivezli sendviče. Přemýšlel jsem o tom a možná, že ano,“ řekl Task & Puprose. Jejich práce podle něj probíhala tak, že nabírali a přiváželi různé věci i osoby, aniž by přesně věděli, o co se jedná. „Soustředili jsme se hlavně na udržení zdraví a bezpečí návštěvníků. Kontrolovali jsme, že nikdo není zraněný nebo nemocný, a pokud byl, dostal možnost ošetření,“ říká Stahl.



Pilotovi prý akce ve Woodstocku připomněla mise ve Vietnamu. „Odtamtud jsem byl zvyklý na koncept zdravotnické evakuace a pomoci z nebe. Takže mi to připadalo jako jakési pokračování toho, co jsem dělal v jihovýchodní Asii,“ míní Stahl.

V současné době Stahl přiznává, že kdyby nebyl roku 1967 naverbován do armády, pravděpodobně by se festivalu sám účastnil. „Pokud bych nebyl v armádě a nacházel se někde poblíž, je velmi pravděpodobné, že bych tam šel. Sex, drogy, rock and roll a všechny ty věci!“