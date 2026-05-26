Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Íránu, mělo jít o sebeobranu

Americká armáda podle velitelství CENTCOM provedla v jižním Íránu útoky na cíle včetně lodí údajně pokoušejících se klást miny a odpalovacích ramp, které označila za sebeobranu, přičemž při pokračujícím příměří deklaruje zdrženlivost.

Ilustrační snímek

"Americké síly provedly v jižním Íránu údery v sebeobraně, aby ochránily naše vojáky před hrozbami ze strany íránských sil," sdělil serveru CNN mluvčí CENTCOM Timothy Hawkins. "Velitelství nadále brání naše jednotky, přičemž během probíhajícího příměří si zachovává zdrženlivost," doplnil podle Reuters Hawkins.

Mluvčí oblastního velitelství podle serveru BBC uvedl, že útoky cílily na oblast poblíž jihoíránského přístavu Bandar Abbás, kde se nachází íránská námořní základna v Hormuzském průlivu. Íránská státní média již dříve informovala, že místní úřady ve městě Bandar Abbás zahájily vyšetřování poté, co byly slyšet výbuchy.

Zatím není jasné, jak na útoky reaguje Írán, ani jak ovlivní probíhající vyjednávání o mírové dohodě. Washington i Teherán podle agentury AFP v posledních dnech informovaly o pokroku, později však naděje na brzké uzavření dohody zmírnily. Americký prezident Donald Trump uvedl, že nechce jednání uspěchat a varoval, že podepíše pouze vynikající dohodu. Podle Teheránu, jehož vyjednavači v pondělí odcestovali na jednání do Dauhá, zase "nikdo nemůže tvrdit, že je podpis dohody na spadnutí".

CNN připomíná, že americké a íránské síly na sebe během příměří útočily již dříve. Na začátku května Spojené státy provedly vzdušné údery na íránský ostrov Kešm a také na přístav Bandar Abbás, podle americké armády tím reagovaly na íránské útoky. Trump podle serveru již dříve pověřil americké síly, aby reagovaly na íránské provokace v okolí Hormuzského průlivu.

Spojené státy zahájily spolu s Izraelem válku proti Íránu koncem února. Teherán odpověděl útoky na země na Blízkém východě a na americké základny v regionu. Příměří platí od 8. dubna.

