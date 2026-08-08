Ropná společnost napojená na Trumpa se připravuje na hloubení vrtů v odlehlé oblasti Jameson Land, přestože od místních úřadů neobdržela povolení, píše britský deník The Guardian. V době, kdy americký prezident obnovuje své hrozby týkající se ovládnutí rozsáhlého arktického území, firma v posledních dnech na východním pobřeží Grónska přivezla materiál pro přípravu vrtů.
To vedlo grónskou autonomní vládu na konci července k vydání „důrazného varování“, že k vyložení soupravy nebylo uděleno žádné povolení. „Všechny budoucí logistické záležitosti musí být před provedením konzultovány a schváleny úřadem pro nerostné zdroje,“ uvedla vláda v prohlášení.
O dva dny později Trump na své sociální síti Truth Social zveřejnil svůj poslední výhružný příspěvek s fotografickou koláží, na níž se tyčí nad grónskou vesnicí.
Larry Swets, šéf Greenland Energy, ujistil, že ropný projekt „nesouvisí s americkou anexí“.
Vedoucí pracovníci loni založené texaské společnosti Greenland Energy tvrdí, že pod oblastí Jameson Land by mohla být ropa v hodnotě jednoho bilionu dolarů (zhruba 21 bilionů korun). Oznámili plány utratit 60 milionů dolarů za vyhloubení dvou vrtů, aby to zjistili.
Ačkoli Grónsko v roce 2021 z ekologických důvodů přestalo vydávat nové ropné licence, britská společnost s názvem 80 Mile si zajistila v oblasti Jameson Land průzkumná práva. Podle jejích dokumentů Greenland Energy získá většinový podíl v projektu výměnou za financování průzkumu, ačkoli k jeho pokračování stále potřebuje povolení místní vlády.
Jameson Land
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