Ani jedna země správně. USA ukázaly na konferenci chybnou mapu Afriky

Nigérii, kde mají Spojené státy rozmístěny stovky vojáků, zobrazila mapa jako vnitrozemskou zemi uprostřed Sahary. Mosambik, který leží v jihovýchodní Africe, se na mapě přesunul do oblasti Afrického rohu, zatímco Pobřeží slonoviny se místo na západě kontinentu ocitlo na zcela opačné straně, poznamenává Reuters.
Analýza agentury zároveň ukázala, že obrázek mapy obsahoval vodoznak umělé inteligence naznačující, že byl vytvořen pomocí nástrojů společnosti OpenAI. Firma uvedla, že celou záležitost prověřuje.
Americké ministerstvo zahraničí se za chybnou mapu omluvilo a uvedlo, že za vzniklou situaci přebírá plnou odpovědnost. Podle úřadu vytvořil snímek člen týmu, který těsně před konferencí narychlo upravoval prezentaci.
„Přebíráme plnou odpovědnost za zavádějící informace a zmatek, který to způsobilo mezi účastníky, včetně našich afrických partnerů,“ reagovalo podle Reuters americké ministerstvo zahraničí.
Uniklé snímky prezentace se nejprve objevily v příspěvku odbornice na problematiku AIDS Emily Bassové na platformě Substack. Odtud se začaly rychle šířit po sociálních sítích.
Přešlap vyvolal ostrou kritiku i mezi odborníky. „Ten, kdo tento snímek vytvořil a schválil, nevěděl, kde se africké země nacházejí, a neobtěžoval se svou práci zkontrolovat,“ napsal na sociální síti Matt Petit z think tanku Atlantic Council, který se věnuje umělé inteligenci a geopolitice.
K incidentu došlo během prezentace amerického ministerstva zahraničí na mezinárodní konferenci AIDS 2026 v brazilském Riu de Janeiru. Vystoupil na ní nejvyšší americký zdravotnický zmocněnec Jeff Graham, který dohlíží mimo jiné na program Prezidentský nouzový plán pro pomoc v boji proti AIDS.
Ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že navzdory nepříjemnému incidentu byly diskuse na konferenci věcné a konstruktivní. Zároveň ujistilo, že Spojené státy zůstávají odhodlány pokračovat v podpoře globálního boje proti HIV a AIDS.