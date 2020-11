Americká pošta prý splnila nařízení o korespondenčních hlasech, mělo by jít zhruba o 300 tisíc volebních lístků

Washington Americká poštovní služba (USPS) v noci dokončila soudem nařízené zpracování opožděných korespondenčních hlasů. Podle agentury Reuters to oznámil mluvčí pošty. Federální soud v úterý poště nařídil, aby zpracovala veškeré opožděné korespondenční hlasy a neprodleně je doručila na místo určení. Nařízení se týkalo zhruba 12 států, včetně klíčových Pensylvánie a Floridy, uvedla agentura Reuters.

Federální soudce Emmet Sullivan v úterý nařídil poště, aby dokončila inspekce do 15:00 místního času (21:00 SEČ) a potvrdila, že do 16:30 místního času (22:30 SEČ) v třídírnách žádné korespondenční hlasy nezbudou. Verdikt vynesl poté, co na poštu podali žalobu aktivisté za volební práva ze skupiny Vote Forward a lidskoprávní organizace NAACP, která se tradičně zaměřuje na obranu práv Afroameričanů a Hispánců.



Podle nedělních údajů pošty mělo jít o zhruba 300 000 korespondenčních hlasů odevzdaných bez doručenky, díky které lze potvrdit, že byly odevzdány volebním komisím. Zákony odevzdání volebního hlasu poštou bez doručenky umožňují, někteří volební pozorovatelé se ale obávali, že přinejmenším část z těchto hlasů mohla být označena za neplatné kvůli pozdnímu doručení.