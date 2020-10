Americká vláda popraví první ženu po skoro sedmdesáti letech. Těhotnou uškrtila a unesla její dítě

Londýn/Praha Spojené státy podle ministerstva spravedlnosti popraví na základě rozsudku federálního soudu po 67 letech ženu. Lisa Montgomeryová, která by měla být osmým případem popravy letošního roku, v roce 2004 uškrtila ženu v osmém měsíci těhotenství v Missouri. Poté vyřízla oběti dítě z břicha a unesla ho. Smrtící injekce by jí měla být podána 8. prosince letošního roku.

Lisa Montgomeryová odjela z Kansasu 16. prosince 2004 pod záminkou adopce krysaříka za třiadvacetiletou Bobbie Jo Stinnetovou, která tehdy byla v osmém měsíci těhotenství a chovu psů se věnovala.

Jak píše web Sky news, Montgomeryová se za ní vydala do města Skidmore ve státě Missouri, kde ji uškrtila provazem, a poté jí z břicha vyřízla dítě kuchyňským nožem. Následně jej odvezla na svůj statek a vydávala za své.



Ženy se spolu měly sblížit údajně skrze chatovací místnost, která se věnovala právě plemenu krysaříků. Lisa tvrdila oběti, že také čeká dítě a měly si o průběhu svého těhotenství psát e-maily. V komunikaci vystupovala vražedkyně pod falešným jménem. Asi hodinu po vraždě našla v domě Bobbi Jo Stinnerovou v kaluži krve její matka. Ani po převozu do nemocnice se lékařům nepodařilo život mladé ženy zachránit.

Následný den byla Montgomeryová dopadena na jejím statku, dítě vydávala za své vlastní. Dívenka přežila a byla vrácena do péče otce. Montgomeryová byla nakonec odsouzena za vraždu a únos dítěte k trestu smrti v roce 2007.

Obhájci vražedkyně tvrdí, že od dětství trpí četnými psychickými problémy. Měla být totiž sexuálně zneužívána a bita svým otcem. Navíc se údajně měla potýkat s poruchou, kdy falešně věří, že je těhotná a vykazuje i vnější příznaky.

„Obzvláště ohavné zločiny“

Dvaapadesátiletá Montgomeryová je nyní zadržena ve federálním vězení v Terre Haute v Indianě. Usmrcena injekcí by měla být 8. prosince letošního roku. Ve stejné věznici si odpykává trest i čtyřicetiletý Brandon Bernard, který zavraždil dva mladé ministranty v Texasu v roce 1999. Ten by měl být popraven smrtící injekcí 10. prosince. Americký ministr spravedlnosti William Barr označil zmíněné zločiny za „obzvláště ohavné.“ Informoval o tom web The Guardian.

S rozhodnutím o trestu smrti Montgomeryové ale nesouhlasí její advokát Kelley Henry a považuje ho za nespravedlivé.

„V sevření své duševní poruchy Lisa spáchala hrozný čin. Přesto okamžitě vyjádřila hluboké výčitky svědomí a byla ochotna přiznat vinu, výměnou za doživotní trest bez možnosti propuštění,“ sdělil v prohlášení. „S ohledem na její psychické problémy a způsobená traumata z dětství je rozhodnutí k trestu smrti nespravedlivé,“ dodal advokát Henry.

Poslední žena popravená americkou vládou, tedy na základě rozsudku federálního soudu, byla Bonnie Brown-Headyová, která byla odsouzena za únos a vraždu. Zemřela 18. prosince 1953. Ve stejném roce byla popravena i Ethel Rosenbergová a její manžel za špionáž. Usmrcení Montgomeryové a Brandona bude osmým a devátým případem popravy ze strany federální vlády v letošním roce.