Americká vlajka nad vchodem do domu? To bude volič Trumpa, říkají demokratičtí podporovatelé v New Hampshiru

FRANKLIN (New Hampshire) Po stranických shromážděních v Iowě, jež vyhrál Pete Buttigieg, se výběr demokratického kandidáta na prezidenta USA přesunul do New Hampshire, kde dobrovolníci obcházejí domácnosti potenciálních voličů. Při „canvassingu“ jsou svědky řady emocí, převládají ale hněv a úzkost.

„Kolik zásahů máme v této ulici?“ zeptá se Karl Lauby svého kamaráda Waltera Blisse. Ten se skrze brýle snaží vyčíst z aplikace jména lidí, kteří bydlí na zdejší ulici River, jež protíná městečko Franklin, a mohli by být nakloněni demokratické kandidátce na prezidenta Elizabeth Warrenové.

Lauby a Bliss jsou přáteli přes 50 let, prvnímu z nich je 76, druhému ještě o rok víc. Kdysi spolu na newyorské Kolumbijské univerzitě jako mladí studenti sdíleli pokoj na koleji. Dnes procházejí malá městečka státu New Hampshire jako dobrovolníci senátorky za stát Massachusetts. Volby v New Hampshire, které jsou naplánovány na dnešek, jsou považovány za moment, kdy kandidatura daného politika skončí, nebo naopak nabere vítr. Svou kandidaturu tu například zachránil Bill Clinton, který si odtud v únoru roku 1992 dokonce odnesl přezdívku „Comeback Kid“. V hlavním městě Concord je fenomén zdejších primárek připomínán na pamětní desce, která je umístěna stranou zdejšího parlamentu. Na jednom z přilehlých trávníků je jakýsi skromný chodník slávy se všemi historickými vítězi primárek New Hampshire. Karl a Walter musí při svých obchůzkách za voliči snášet mrazivý chlad, práci jim navíc ztěžuje rychle přicházející soumrak. Prodlužující se stíny dodávají zdejšímu již tak divoce krásnému, ale nehostinnému kraji roklí, horských hřebenů a skal ještě na větší odlehlosti a opuštěnosti. A pak je tu seznam voličů, které starci mají během canvassingu (chození ode dveří ke dveřím) oslovit a snažit se je získat na stranu Warrenové. Podle koordinátorů zdejší kampaně senátorky mají být lidé na seznamu „nerozhodnutými“ demokraty. Karl a Walter brzy zjistí, že jejich kandidátka je u mnohých až druhou či třetí volbou. U dveří oba často zaslechnou jméno vermontského senátora Bernieho Sanderse, či dokonce republikánského prezidenta USA Donalda Trumpa. JOCH: Osudové primárky. Demokraty čeká nelehký úkol porazit Trumpa „Angela požaduje rovná práva pro komunitu LGBT, je ale proti regulaci zbraní,“ řekne Walter poté, co na verandě jednoho z domu hovořil s danou voličkou. „Její první volba je Bernie, pak zřejmě (Pete) Buttigieg a Elizabeth. Napíšu, že Elizabeth je pro Angelu téměř druhou volbou, co myslíš?“ zeptá se Walter při vyplňování informací o této voličce vedle něj sedícího Karla, který má na hlavě baseballovou čepici s příjmením massachusettské senátorky. Elizabeth Warrenová na setkání s lidmi v americkém městě New Hampshire. Muž v New Hampshiru, který má před svým domem z planěk zhotovenou americkou vlajku. Karl pomalu přikývne. I on často přemítá nad tím, jak voliče a jejich postoj definovat. U dveří na ulici Woodbridge ležící v lesnatých kopcích ho například jedna žena „vyhodí“ s tím, že Warrenová není pro prezidentské křeslo kvalifikovaná. „Nazval bych její reakci jako odmítavou až nepřátelsky naladěnou,“ popisuje setkání. „Jen tu ztrácíš čas“ Karl většinu života strávil v New Yorku a jak říká, rozhodl se opustit svou sociálně-komfortní bublinu, aby pomohl demokratům k návratu do Bílého domu. Stejně jako Walter nemůže uvěřit, že na konci svého života sleduje prezidenta typu Donalda Trumpa. Nejen, že pošlapává naše hodnoty, je zkorumpovaný a jitří nenávist, ničí rovněž naši demokracii, říkají oba dva. Karl přesto nehodlal opustit svou denní rutinu. Ještě před výletem do Concordu, který je od New Yorku vzdálen zhruba šest hodin jízdy autem, obvolával zdejší školy, které by mohly mít piano. „Jsem klasický pianista. Musím denně cvičit,“ vysvětlil. Nakonec v jedné malé veřejné škole v Concordu skutečně jedno takové piano našel a každé ráno tam před canvassingem hodinu hrál. Trump v průzkumu popularity dosáhl nejlepšího výsledku od zvolení. Jeho práci schvaluje 49 procent oslovených Při výšlapu k jednomu z domů již v městečku Franklin Karl uvidí nad vchodem americkou vlajku. „To bude zřejmě Trumpův volič. Smutný postřeh, ale tak to většinou bývá,“ prohodí. Karl toho odpoledne na trumpovce skutečně narazí, a to i přesto, že v aplikaci měli být zaneseni jen demokraté. Jeden ze stoupenců prezidenta Karlovi s úsečným úsměvem doporučí, aby zmizel z jeho pozemku. „Jen tu ztrácíš čas. Já a moje žena jsme pro Trumpa,“ řekne. Muž prochází pod obrazem na zdi v New Hampshiru. Další trumpovec Bailey Cunningham má naopak hodně co říci. Městečko Franklin podle tohoto zhruba 60letého muže přišlo jako většina dalších na zdejším venkově o byznys vinou byrokratické regulace demokratů. „A taky se mi nelíbí, že zahraniční firmy tady u nás v Americe vydělávají a mají přitom daleko lepší podmínky než my rodilí Američané,“ pokračuje s tím, že se mu zamlouvá Trumpova politika „America First“ (Amerika na prvním místě). Miliardář Bloomberg dal na svou prezidentskou kampaň přes 200 milionů dolarů Karl Lauby večer v hotelu v centru Concordu poznamená: „S Walterem čelíme hněvu starších bílých mužů a úzkosti demokratických voličů.“ Řada demokratů totiž dumá nad tím, kdo z demokratických kandidátů má největší šanci Trumpa porazit. Často v této souvislosti skloňují jméno bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který patří k umírněnému křídlu strany, a má se za to, že by mohl zvítězit v klíčových státech Wisconsin, Michigan a Pensylvánie. Tyto někdejší bašty demokratů Trump v roce 2016 liberálům uzmul. Walter se netají svou frustrací. „Kde jsme my demokraté ztratili ducha kuráže průkopníků? Proč se bojíme velkých změn a každý, kdo se o něco takového pokouší jako Warrenová, je hned nazýván radikálem?“ poznamená nevěřícně v narážce na argument, že pouze Biden může Trumpa z Bílého domu dostat. Walterův zrak v té chvíli spočine na Karlovi, jeho celoživotním kamarádovi. „Karle, díky, že jsi sem se mnou vyrazil, jsi dobrý Američan,“ zašeptá.