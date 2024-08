Harrisová představila ekonomický program. Slibuje hlavně snížit životní náklady

Kampaň Harrisové v pátek, poprvé od 21. července, kdy Biden odstoupil z voleb a uvolnil cestu pro kandidaturu své viceprezidentky, detailněji představila plány pro případné působení v Bílém domě. Deník The New York Times (NYT) označuje oznámený ekonomický program spíše za novou adaptaci Bidenovy politiky než za zcela novou vizi. List The Washington Post (WP) nicméně hovoří o „agresivně populistické“ agendě, která v některých bodech zachází dál než Bidenovy představy.

Při vystoupení ve státě Severní Karolína, kde své plány prezentovala, Harrisová uvedla, že chce vybudovat „ekonomiku příležitostí“, v níž bude mít kdokoli „skutečnou šanci uspět“.

Už během týdne Harrisová avizovala, že bude prosazovat „zákaz“ nadměrného navyšování cen potravin; žádné podrobnosti o fungování takovéhoto mechanismu však nejsou známé. Ceny potravin v USA za poslední čtyři roky narostly asi o 20 procent, přičemž Biden a Harrisová tvrdí, že velkou roli v tom sehrála snaha firem o co nejvyšší zisky. Většina ekonomů podle NYT ale považuje za důležitější jiné faktory.

Růst životních nákladů je ústředním tématem předvolební kampaně, v níž republikánský kandidát a exprezident Donald Trump slibuje, že život v USA bude znovu „cenově dostupný“. Harrisová nyní reaguje mimo jiné návrhem, aby někteří lidé při nákupu své první nemovitosti dostávali dotaci ve výši 25 tisíc dolarů (skoro 600 tisíc korun), a opatřeními na podporu výstavby domů.

„Ceny jsou stále příliš vysoké,“ řekla viceprezidentka na mítinku ve městě Raleigh. Mezi návrhy, kterými chce proti vysokým výdajům bojovat, je rozšíření slev na daních pro rodiče, konkrétně na šest tisíc dolarů v prvním roce po narození dítěte a až 3 600 dolarů v dalších letech, napsala agentura AP. Další body se týkají zdravotnictví, kde chce Harrisová milionům Američanů odpustit dluhy za zdravotní péči a rozšířit Bidenem zavedené limity pro výdaje pacientů na léky na předpis.

Byla by potřeba spolupráce Kongresu

Jak poznamenala AP, mnohé z plánů by vyžadovaly souhlas Kongresu a mohly by tak po případném zvolení Harrisové ztroskotat. „Celkově plán navazuje na mnohé priority Bidenovy administrativy, ovšem s citelným odklonem od důrazu na vytváření pracovních míst a infrastrukturu k otázkám úžeji spojeným se zmírněním životních nákladů,“ shrnuje AP.

USA zažily, podobně jako mnohé další země, výrazné zdražování v návaznosti na pandemii nemoci covid-19, přičemž podle expertů sehrála roli řada faktorů včetně pandemických opatření na podporu ekonomiky. Inflace již delší dobu klesá, Harrisová nicméně v kampani čelí Trumpově kritice, že „rozbila ekonomiku“. Podle listu WP jsou demokraté čím dál více přesvědčení, že aplikování „populistické ekonomie“ je klíčovým krokem na cestě k listopadovému vítězství.