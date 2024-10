Trumpa voliči nepřiznají, ale za plentou mu to hodí, míní mluvčí Tipsportu

„Největší boje očekáváme ve velkých městech a tam, kde žijí liberálové, což je třeba Kalifornie, New York nebo Wahington D. C. To jsou tradiční demokratické bašty. Naopak kromě Texasu je Trump nejsilnější v Jižní Dakotě, Mississipi a podobně tradičních konzervativních státech,“ začal Sochor s tím, co je téměř jisté.

Naopak mezi tradičně nejisté, tzv. swing states, patří například Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Nevada či Severní Karolína. Celkový výsledek je ale velmi nejistý do poslední chvíle, a to hned z několika důvodů.

„Kurzy jsou aktuálně velmi vyrovnané. Trump má 1,84 a Harrisová 1,93. Skutečně rozhodují detaily, a nelze říct, kdo je jasným favoritem,“ uvedl Sochor. Zůstaneme-li u čísel, podle aktuálních průzkumů je 78 % afroameričanů pro Kamalu Harrisovou. Bude to stačit?

„Zatím to nevidím jako klíčové. Kamala Harrisová má i jiné než jen afroamerické kořeny, oslovuje i hispánské voliče a je žena. To jsou faktory, které pro ni hrají v kampani. I proto, jak se Trump v kampani vyjadřuje o ženách. Zatím to ale vypadá, že 78 % stačit nemusí,“ posoudil čísla Sochor.

Dodal také, že demokratičtí kandidáti bývají často favorizovaní. „Protože někteří voliči se v průzkumech bojí, nebo stydí říct, že budou volit Donalda Trumpa. A potom mu to za plentou hodí. Průzkum proto není přesně vypovídající,“ doplnil vedoucí komunikace skupiny Tipsport.

Sochor potvrdil zájem o sázení i v tuzemsku, dokonce ho označil za „nebývalý“. „Lidé u nás sází i na politiku a americké volby jsou pro ně atraktivní. Vidí to jako šanci na vyšší výhru, když vsadí na toho správného kandidáta,“ vysvětlil Sochor.