USA znovu udeřily na Írán, výbuchy otřásly klíčovým ostrovem v Hormuzském průlivu

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  19:45aktualizováno  19:45
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Satelitní snímky ukazuje ropnou skvrnu na ostrově Kešm v Íránu. (10. srpna 2026)

Satelitní snímky ukazuje ropnou skvrnu na ostrově Kešm v Íránu. (10. srpna 2026) | foto: Reuters

Satelitní snímky ukazuje ropnou skvrnu na ostrově Kešm v Íránu. (10. srpna 2026)
Satelitní snímky ukazuje ropnou skvrnu na ostrově Kešm v Íránu. (10. srpna 2026)
Ropná skvrna znečišťuje vodu a pobřeží na ostrově Kešm v Íránu. (13. srpna 2026)
Ropná skvrna znečišťuje vodu a pobřeží na ostrově Kešm v Íránu. (13. srpna 2026)
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Americké síly v úterý zahájily další útoky na íránské cíle, uvedlo velitelství CENTCOM, které řídí americké operace na Blízkém východě. Íránská média hlásí výbuchy na ostrově Kešm v klíčovém Hormuzském průlivu.

„Dnes ve 12:00 východoamerického času zahájily americké síly údery na cíle Íránských revolučních gard (IRGC) v Íránu. Údery následovaly po nedávných pokusech IRGC útočit na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a na americké vojáky rozmístěné v regionu,“ uvedlo americké velitelství.

Americký prezident Donald Trump v pondělí varoval, že USA tvrdě odpoví na íránské raketové útoky na americké cíle na Blízkém východě.

Po měsíci relativního klidu obnovily v neděli večer Spojené státy konflikt útoky na dvě íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak ležícím v severní části Hormuzského průlivu. Írán pak v odvetě ostřeloval americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech.

Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku, kterou na konci února rozpoutaly USA a Izrael společnými údery na Írán a která si vyžádala tisíce životů a otřásla globální ekonomikou.

Začátkem července ale opět vzplály boje. Spojené státy tvrdí, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodě v Hormuzském průlivu, a znovu zahájily vzdušné údery na íránské území. Teherán naopak tvrdí, že dohodu neplnily Spojené státy.

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