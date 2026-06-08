Americká stíhačka zasáhla tanker mířící do Íránu, na palubě byli Indové

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  23:33aktualizováno  23:33
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Americké síly v pondělí v Ománském zálivu vyřadily z provozu prázdný ropný tanker, který podle nich porušil námořní blokádu a pokusil se doplout do íránského přístavu. V tiskové zprávě to napsalo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Proti tankeru Marivex plujícímu pod vlajkou Palau americká armáda podle svého prohlášení zasáhla, když plul v mezinárodních vodách směrem k Íránu a neuposlechl americké pokyny.
Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června...

Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června 2026) | foto: ČTK

Americká stíhačka F/A-18 Super Hornet
Stíhačka F/A-18 Super Hornet
Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 12. dubna 2026
Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června...
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Stíhačka F/A-18 Super Hornet, která odstartovala z letadlové lodi USS Abraham Lincoln, vypálila přesně naváděnou munici do technických a kormidelních prostor lodi.

Dillí uvedlo, že na palubě tankeru je 24 indických námořníků. Všichni jsou v pořádku a indické úřady se nyní snaží zajistit jejich bezpečí.

Marivex už směrem k Íránu nepluje, poznamenalo americké oblastní velitelství; podle jeho informací Američané od zahájení blokády 13. dubna vyřadili z provozu sedm lodí, dalších 134 nasměrovali jinam a 42 plavidlům s humanitární pomocí umožnili proplout.

Válku proti Íránu zahájily koncem února Spojené státy spolu s Izraelem. Teherán odpověděl útoky na okolní země a americké základny v regionu a také uzavírkou Hormuzského průlivu, kterým za normálních okolností proudí pětina světové ropy. Spojené státy reagovaly blokádou íránských přístavů.

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