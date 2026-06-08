Stíhačka F/A-18 Super Hornet, která odstartovala z letadlové lodi USS Abraham Lincoln, vypálila přesně naváděnou munici do technických a kormidelních prostor lodi.
Dillí uvedlo, že na palubě tankeru je 24 indických námořníků. Všichni jsou v pořádku a indické úřady se nyní snaží zajistit jejich bezpečí.
Marivex už směrem k Íránu nepluje, poznamenalo americké oblastní velitelství; podle jeho informací Američané od zahájení blokády 13. dubna vyřadili z provozu sedm lodí, dalších 134 nasměrovali jinam a 42 plavidlům s humanitární pomocí umožnili proplout.
Válku proti Íránu zahájily koncem února Spojené státy spolu s Izraelem. Teherán odpověděl útoky na okolní země a americké základny v regionu a také uzavírkou Hormuzského průlivu, kterým za normálních okolností proudí pětina světové ropy. Spojené státy reagovaly blokádou íránských přístavů.