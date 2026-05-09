USA opět zaútočily na Írán, v Ománském zálivu zasáhly dva ropné tankery

  7:28
Americké síly dnes zaútočily na dva íránské ropné tankery v Ománském zálivu a vyřadily je z provozu, uvedla armáda Spojených států. Informuje o tom agentura AP, která také připomíná, že Washington čeká na íránskou odpověď na svůj nejnovější návrh dohody směřující k ukončení války, kterou koncem února rozpoutaly USA s Izraelem.

Americká armáda sdělila, že se dvojice prázdných tankerů pokoušela prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Zveřejnila také video, na němž je vidět zásah lodních komínů obou tankerů. Co s plavidly bude dál, není zřejmé.

Ománský záliv leží jižně od Hormuzského průlivu, který jej spojuje s Perským zálivem. Tuto úžinu, která je klíčovou vodní cestou pro globální přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu, Írán zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky. Ty 28. února zažehly novou válku v blízkovýchodním regionu.

Teherán průliv zcela neotevřel ani poté, co 8. dubna vstoupilo v platnost příměří. Washington pak o pět dní později začal blokovat íránské přístavy. Íránské ozbrojené složky zaútočily proti několika obchodním lodím, které chtěly průlivem bez povolení proplout. Spojené státy naopak zasáhly proti řadě íránských lodí, které se snažily proniknout americkou námořní blokádou.

