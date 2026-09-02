Americké údery na Írán zabily 11 lidí, Teherán útočí na základny USA

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  7:20
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Při úterní vlně amerických útoků na Írán zemřelo podle agentury IRNA 11 lidí a po zhruba měsíci relativního klidu se znovu vyostřily boje mezi Washingtonem a Teheránem, které Írán v noci na dnešek rozšířil odvetnými údery na americké základny v arabském regionu.

Podle IRNA zemřelo sedm lidí a osm bylo zraněno při americkém raketovém útoku v provincii Chúzestán na jihozápadě země a čtyři účastníci svatby byli zabiti ve městě Kúhestak v jihovýchodní provincii Hormozgán u Hormuzského průlivu.

Americké velitelství CENTCOM v noci na středu uvedlo, že dokončilo další vlnu útoků na Írán. Krátce poté Teherán oznámil, že zahájil "rozhodující odvetnou operaci" zaměřenou na americké základny a cíle v regionu pomocí raket a dronů, informovala státní agentura Tasním.

Spojené státy obnovily útoky na Írán po téměř měsíci bez bojů. (2. září 2026)
Spojené státy obnovily útoky na Írán po téměř měsíci bez bojů. (2. září 2026)
Lidé si prohlížejí škody po útoku v Kuhistiku v Siriku v Íránu. (2. září 2026)
Spojené státy obnovily útoky na Írán po téměř měsíci bez bojů. (2. září 2026)
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Írán dnes v odvetných útocích zasáhl Kuvajt, Bahrajn, Jordánsko a Irák. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.

Jordánská armáda uvedla, že zneškodnila deset z 13 íránských balistických střel; tři dopadly na odlehlé oblasti.

Drony a střely zasáhly také Kuvajt, jak oznámila tamní armáda na síti X s tím, že je připravena na hrozby odpovědět.

Bahrajnské ministerstvo vnitra vydalo během posledních šesti hodin již třetí varování ohledně potenciální hrozby a opět vyzvalo své obyvatele, aby zachovali klid a odebrali se na nejbližší bezpečné místo.

Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku, kterou na konci února rozpoutaly USA a Izrael společnými údery na Írán a která si vyžádala tisíce životů, především v Íránu a v Libanonu, a otřásla globální ekonomikou. Dohodnuté příměří je ale opakovaně porušováno, z odpovědnosti se obě strany vzájemně obviňují.

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