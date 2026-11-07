Trump? Je zkorumpovaný, myslím, že si ho Putin koupil, řekl americký generál

„Nemohu to dokázat, ale je naprosto zřejmé, že je prezident Trump pod určitým tlakem Vladimira Putina,“ citoval slova pronesená Hodgesem pro televizi ZDF německý deník Die Welt. „Myslím, že si ho koupil,“ dodal generál.
„Nikdy jsme neměli dokonalého prezidenta. Je ale trapné mít prezidenta, který je nejen sám zkorumpovaný, ale dává také ostatním příležitost být zkorumpovaní,“ řekl.
Podle bývalého velitele ozbrojených sil Spojených států v Evropě má Trump nyní dvě možnosti. Buď přiznat, že je Putinovi zavázán, nebo se pokusit vyhnout odpovědnosti a spoléhat na to, že ho ochrání jeho nástupce.
Ohledně ruské agrese má Hodges jasno. Očekává, že bude americký Kongres opět požadovat silnější podporu pro Kyjev. Ukrajina podle něj tuto válku vyhraje a vytlačí Rusko ze svého území.
Současně upozornil také na důležitou roli silné Evropy, především pak Německa. „Je jedinou zemí v Evropě, která má dostatečnou sílu k tomu, aby tuto snahu dokázala iniciovat,“ uvedl.
Volby do amerického Kongresu jasně vyhráli demokraté. Ovládli jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Hodges za klíčový důvod, proč republikáni prohráli, označil korupci. „Zejména mladí lidé to velmi pozorně sledují,“ komentoval.
„Pro mě to byl jeden z důvodů, proč mezi mladými voliči bylo takové množství těch, kteří hlasovali proti republikánským kandidátům,“ řekl v diskuzi podle Die Welt generál.