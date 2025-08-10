Jde o pastora Douga Wilsona, spoluzakladatele církve Společenství reformovaných evangelikálních církví (CREC), která sídlí ve státě Idaho a označuje se za křesťansko nacionalistickou. Hegseth s rodinou se podle CNN zúčastnili první bohoslužby Wilsonovy církve ve Washingtonu.
Hegsethovo čtvrteční sdílení videa na sociální síti X podle agentury AP ilustruje hluboké a osobní spojení ministra obrany s křesťanským nacionalistickým pastorem, který zastává extrémní názory na roli náboženství a žen.
„Ženy jsou typ lidí, ze kterých přicházejí (na svět) lidé,“ řekl Wilson během rozhovoru. „Manželka a matka, která je výkonnou ředitelkou domova, dostane do péče tři nebo čtyři nebo pět věčných duší,“ dodal pastor. Wilson ve videu rovněž uvedl, že nevěří, že by ženy měly zastávat vůdčí pozice v armádě nebo důležité bojové role.
Další pastor, Toby Sumpter, na videu říká, že v ideální společnosti by lidé volili společně jako domácnost s tím, že hlas by odevzdával pouze manžel a otec. Další členové církve v reportáži prohlásili, že by se ženy měly podřídit svým manželům.
„Celý Kristus po celý život,“ napsal Hegseth u sdíleného videa.
Mluvčí Pentagonu Sean Parnell sdělil AP, že Hegseth je hrdým členem kostela přidruženého k CREC a že si velmi cení Wilsonova učení.
V květnu pozval Hegseth svého osobního pastora Brookse Potteigera do Pentagonu, aby vedl první z několika bohoslužeb, které Hegseth během pracovní doby uspořádal uvnitř vládní budovy. Zaměstnanci ministerstva obrany a příslušníci ozbrojených sil uvedli, že pozvánky na akci obdrželi ve svých vládních e-mailových schránkách.
„Rád bych viděl, aby se tento národ stal křesťanským národem, a rád bych viděl, aby se svět stal křesťanským světem,“ prohásil Wilson v CNN.