„Nebylo by to moudré.“ Hegseth varoval Kubu před nákupem zbraní, jež by ohrozily USA

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  20:15aktualizováno  20:15
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Americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu varoval Kubu před nákupem zbraní, které by mohly zasáhnout USA nebo americkou námořní základnu v zátoce Guantánamo. Podle šéfa Pentagonu by nákup takových zbraní znamenal pro Havanu konfrontaci se Spojenými státy, ze které by nevyšla úspěšně.
Americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu (16....

Americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu (16. dubna 2026) | foto: Nathan HowardReuters

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Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)
Americká základna Guantánamo na Kubě (9. června 2014)
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Hegseth to řekl při návštěvě amerických sil na základně v zátoce Guantánamo na Kubě. Při té příležitosti také vyjádřil naději, že USA budou mít s Kubou dobré vztahy.

„Nebylo by od kubánské vlády moudré snažit se koupit nebo získat přístup ke zbraním, které by mohly zasáhnout tuto základnu nebo americkou domovinu,“ řekl Hegseth, aniž upřesnil, o jakém typu zbraní hovoří. „Vyvolali by takovou konfrontaci, kterou nejenže nechtějí, ale kterou by ani nezvládli. Žádná země na světě se nemůže rovnat schopnostem Spojených států amerických,“ dodal.

Americký ministr obrany také řekl, že brzy budou zveřejněny informace týkající se Venezuely a snahy USA potírat „teroristické skupiny zapojené do pašování drog“.

Hegsethova návštěva přichází necelé dva týdny poté, co nejvyšší americký velitel pro Latinskou Ameriku, generál Francis Donovan, navštívil námořní základnu Guantánamo a na okraj návštěvy jednal s kubánským generálem.

Námořní základna v zátoce Guantánamo

Námořní základna v zátoce Guantánamo

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