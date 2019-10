Americký ministr vnitřní bezpečnosti McAleenan odstoupil, jeho nástupce bude jmenován v příštím týdnu

„Kevin nyní, po mnoha letech ve vládě, chce strávit více času se svojí rodinou a jít do soukromého sektoru,“ uvedl Trump na twitteru. Ocenil jeho práci a dodal, že příští týden oznámí jméno jeho nástupce a má mnoho skvělých kandidátů, napsala agentura Reuters.



Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector....