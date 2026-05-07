Rubio přijel na audienci u papeže v době, kdy jsou vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem mimořádně napjaté. Americký prezident se opakovaně kriticky vyjádřil na adresu hlavy katolické církve.
V polovině dubna Trump řekl, že papež zastává strašné názory v zahraniční politice. Šéf Bílého domu to prohlásil poté, co se Lev XIV. opakovaně vyslovil proti válkám a poté co zdůraznil, že válečné aktivity nemohou mít přízeň Boha. Podle médií se papež nepřímo vyjadřoval k válce mezi USA, Izraelem a Íránem. Trump papeže kritizoval i za slabé postoje ke zločinu. Lev XIV. odvětil, že jen hlásá slovo Boží a že se Trumpa a jeho vlády nebojí.
Americký prezident znovu papeže kritizoval tento týden krátce před Rubiovou cestou do Vatikánu, která podle médií měla za cíl urovnat některé spory. Trump uvedl, že papež souhlasí s tím, aby Írán měl jaderné zbraně. To ve středu papež odmítl s tím, že církev už mnoho let káže proti všem jaderným zbraním. „Pokud mě někdo kritizuje, tak ať to dělá pravdivě,“ vzkázal Lev XIV. nepřímo Trumpovi.
Rubio papeže navštívil krátce před prvním výročím pontifikátu. Loni 8. května konkláve zvolilo novou hlavou katolíků kardinála Roberta Prevosta, který se tak stal prvním papežem pocházejícím ze Spojených států. Šéf americké diplomacie spolu s viceprezidentem J.D. Vancem jednali s Lvem XIV. krátce po jeho zvolení a pozvali ho tehdy do jeho vlasti.