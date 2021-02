Americký prezident Biden pohrozil Barmě obnovením sankcí, země má okamžitě předat moc

Washington Americký prezident Joe Biden vyzval barmskou armádu, aby okamžitě předala moc, a pohrozil Barmě obnovením sankcí. Armáda v pondělí provedla vojenský převrat, zadržela nejvyšší politiky a vyhlásila na rok výjimečný stav. V čele Barmy stanul vrchní armádní velitel Min Aun Hlain.

„To, že armáda převzala v Barmě moc, zadržení (šéfky vlády) Do Aun Schan Su Ťij a dalších představitelů a vyhlášení výjimečného stavu je útokem na přechod k demokracii a právnímu řádu,“ uvedl v prohlášení Biden.

„V demokracii by síla nikdy neměla převážit nad vůlí národa ani usilovat o změnu volebního výsledku. Barmský národ téměř deset let pracuje na zavedení voleb, ustavení civilní vlády a na mírovém předání moci. Tento vývoj by měl být respektován,“ stojí dále v prohlášení.



Biden dodal, že USA zrušily protibarmské sankce, když země nastoupila cestu k demokracii, ale nebudou váhat s jejich obnovením. Situace „bude vyžadovat okamžité přehodnocení našeho sankčního zákona a pravomocí a pak budou následovat náležité kroky; USA budou hájit demokracii, kdekoli bude ohrožena,“ dodal americký prezident.

Před ním už ministr zahraničí Antony Blinken vyzval barmskou armádu, aby propustila zatčené představitele občanské společnosti a respektovala vůli Barmánců vyjádřenou ve výsledcích voleb z 8. listopadu. Volby vyhrála Národní liga pro demokracii, již vede Su Ťij, ale armáda ligu viní volebních podvodů.