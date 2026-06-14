Trump bude slavit na MMA show v Bílém domě. Zpozdí se kvůli tomu i summit G7

Autor: ,
  11:13aktualizováno  11:13
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Americký prezident Donald Trump v neděli oslaví 80. narozeniny zápasnickou show smíšených bojových umění na jižním trávníku Bílého domu. Před zraky více než 4000 diváků se v oktagonu odehraje sedm zápasů. Podobný způsob oslav označují experti za dříve nepředstavitelný. Po celých Spojených státech se zároveň odehrají protesty proti Trumpovi pod heslem No Kings (Žádní králové).

Pro podívanou, která začne ve 20:00 místního času (v pondělí ve 2:00 středoevropského času) a potrvá až do časných ranních hodin, vznikla v zahradě Bílého domu provizorní aréna pod kovovým obloukem, jenž dostal jméno The Claw (dráp) a je vybaven osvětlením, ozvučením i velkoplošnými obrazovkami.

Dalších až 70 tisíc lidí bude moci zápasy sledovat na obrazovkách na nedalekém prostranství Ellipse. Mezi hosty v zahradě Bílého domu budou členové vlády i vysoce postavení republikánští zákonodárci.

Kvůli narozeninové oslavě posunuli začátek jednání pořadatelé summitu G7 ve Francii, aby se Trump, který už v minulosti navštívil řadu podobných bojových zápasů, mohl párty zúčastnit a poté odletět. Akci ale může zkomplikovat počasí. Silné bouřky a blesky narušily už páteční doprovodný program u Lincolnova památníku a nepříznivá předpověď platí i na dnešní večer.

Nezvyklá oslava prezidentových narozenin, při níž může téct hodně krve, vyjde podle amerických médií na více než 60 milionů dolarů (asi 1,25 miliardy korun), které má uhradit společnost UFC, která zápasnické show organizuje.

Někteří pozorovatelé podle AP v narozeninové show vidí snahu odvést pozornost od problémů, jako jsou válka v Íránu, vysoké ceny pohonných hmot, obavy z inflace či klesající prezidentova popularita.

Připomínka 80. výročí narození Trumpa, který se v listopadu 2024 stal nejstarším zvoleným americkým prezidentem v dějinách, je ve velkém kontrastu s tím, jak toto výročí slavil jeho předchůdce Joea Bidena, který tak v listopadu 2022 učinil soukromým rodinným brunchem, podotýká AP.

Biden byl zejména ve druhé části svého funkčního období vnímán řadou Američanů jako příliš starý na to, aby funkci prezidenta dostatečně zvládal. Trumpa, který vždy navenek dával najevo svou energii, už velká část Američanů vnímá podobně.

Dubnový průzkum veřejného mínění pro deník The Washington Post a stanici ABC News ukázal, že se se méně než polovina dospělých Američanů domnívá, že Trump je dostatečně duševně svěží a fyzicky zdravý k efektivnímu výkonu funkce.

Donald Trump
Americký prezident Donald Trump
Obraz mladého Donalda Trumpa v klubu v Palm Beach
Donald Trump při převzetí aerolinek Eastern Air Lines v roce 1989.
22 fotografií
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.