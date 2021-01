Americký prezident Joe Biden obnoví zákaz cest do USA z několika zemí schengenského prostoru

Washington Americký prezident Joe Biden v pondělí prodlouží platnost zákazu cest do USA z 26 zemí schengenského prostoru, z Británie, Irska a Brazílie, jehož odvolání jen několik dní před odchodem z funkce naplánoval exprezident Donald Trump. Biden se rovněž chystá od soboty zavést zákaz vstupu do USA pro všechny cestující, kteří byli nedávno v Jihoafrické republice, s výjimkou amerických občanů.

Nová americká administrativa se obává rozšíření „jihoafrické“ mutace koronaviru v USA, napsala agentura Reuters s odkazem na vyjádření činitelky amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). „Přidáváme JAR na seznam zemí s omezeným přístupem kvůli znepokojivé variantě (koronaviru), která se již rozšířila za hranice Jihoafrické republiky,“ řekla Anne Schuchatová z CDC.



Omezení cest z vybraných evropských zemí a Brazílie Trump 18. ledna, tedy dva dny před koncem svého mandátu, nařídil zrušit s platností od úterka. Biden však ihned dal najevo, že po usednutí do Bílého domu Trumpův plán na stažení restrikcí anuluje.

Biden zaujímá v boji s koronavirem podstatně agresivnější postoj než Trump, který čelil soustavné kritice expertů, že pandemii podceňuje.

Jihoafrická varianta viru SARS-CoV-2 je podle expertů až o 50 procent nakažlivější než „normální“ koronavirus, panují rovněž obavy, že by na ni nemusely zabírat již schválené očkovací látky proti covidu-19.

V USA úřady tuto mutaci viru zatím nezaznamenaly, ve 20 státech se však již objevila takzvaná britská varianta, která je také nakažlivější, vakcíny proti ní však podle vědců zabírají. JAR zatím zprávy o chystaném zákazu cest nekomentovala.

Ve Spojených státech začne od úterý platit požadavek na to, aby všichni cestující z ciziny starší dvou let podstoupili před odletem test na koronavirus. Po příletu do USA po nich zároveň bude žádána sedmidenní izolace a po dalších třech až pěti dnech absolvování dalšího testu. Opatření je součástí Bidenovy strategie pro boj s nákazou, se kterou v zemi zemřelo již přes

418 000 lidí.