Pár minut poté, co si vrcholní představitelé Spojených států a britské monarchie potřásli rukama, nastoupili Trump s Karlem III. do zdobného kočáru, který je za doprovodu čestné stráže veze po windsorském panství. Během projížďky zazněly hymny obou zemí.
Americká první dáma Melania s královnou Camillou si projížďku, kterou lemují příslušníci ozbrojených sil, mohou vychutnávat ze druhého kočáru, princ William s princeznou Catherine spolu s americkým velvyslancem v Británii Warrenem Stephensem z kočáru třetího.
Po skončení projížďky amerického prezidenta přivítá čestná stráž. Následovat bude oběd ve státní jídelně, po kterém vezmou členové královské rodiny manžele Trumpovy na prohlídku královské sbírky. Prezident a první dáma poté navštíví kapli sv. Jiří, kde položí věnec na hrob královny Alžběty II. Čeká je také prohlídka kaple a vystoupení sboru.
Odpoledne bude následovat vojenská ceremonie, kde se k prezidentskému páru připojí premiér Keir Starmer s manželkou. Pokud bude dobrá viditelnost, uskuteční se také slavnostní přelet britských a amerických stíhacích letounů.
Pečlivé přípravy
Stovky vojáků, zahradníků a kuchařů na hradě Windsor nedaleko Londýna v úterý dopoledne dokončily poslední přípravy, aby Trumpovi dostalo při bezprecedentní druhé státní návštěvě šéfa Bílého domu v Británii vpravdě královského přijetí.
Kočáry byly naleštěné, rodinné stříbro vyložené a diamanty oprášené. Očekává podívaná však má svůj účel: posílit vztahy s americkým lídrem, známým svou láskou k okázalosti, v době, kdy jeho politika „Amerika na prvním místě“ otřásá zavedenými obchodními i bezpečnostními světovými pořádky, píše AP.
Trump, který přiletěl do Londýna v úterý večer, nicméně označil za hlavní smysl své návštěvy setkání se „svým přítelem“, králem Karlem III. „Tak dobře reprezentuje svou zemi, takový elegantní gentleman,“ prohlásil Trump. Dodal, že je velmi rád, že je znovu v Británii, již označil za „velmi speciální místo“.
Kulisou prvního dne Trumpovy státní návštěvy bude téměř 1000 let staré královské sídlo Windsor, nejstarší obydlený hrad na světě s pozlacenými interiéry, věžemi s cimbuřím a neocenitelnými uměleckými díly. Taková scenérie Trumpa zjevně okouzluje a pozvání do Windsoru označil, oproti svým obvyklým způsobům, za „velikou, velikou čest“.
Žádný americký prezident ani jiný světový vůdce v historii skutečně dosud neměl tu čest, aby od britského monarchy obdržel druhou pozvánku ke státní návštěvě Spojeného království. To jistě neopomene zdůrazňovat prezident, který své činy často popisuje v superlativech a netají se svou přízní k britské královské rodině.
Po soukromém obědě a návštěvě výstavy dokumentů a uměleckých děl, které ilustrující vazby mezi Británií a Spojenými státy, přijde čas na slavnostní státní banket. U 50 metrů dlouhého mahagonového stolu, prostřeného na počest prezidenta 200 let starým stříbrem, zasedne na 160 hostů. Karel III. nejprve přednese projev, poté král i prezident pronesou přípitky.
Trump však během své státní návštěvy nebude mít možnost kvůli parlamentním prázdninám vystoupit na společném zasedání Dolní sněmovny, na rozdíl od francouzského prezidenta Emmanuel Macrona, který byl na státní návštěvě Británie v červenci.
Této pocty se Trumpovi nedostalo ani při jeho první státní návštěvě v červnu 2019 kvůli odporu tehdejšího předsedy sněmovny Johna Bercowa. Trump nezavítá ani do sídla premiérů v Downing Street 10, namísto toho se ve čtvrtek ráno odebere do venkovského sídla britských premiérů Chequers, kde se setká s premiérem Starmerem.
To usnadní britským bezpečnostním složkám dohled nad demonstracemi a ochranu prezidenta v době zvýšeného napětí, zejména po atentátu na Trumpova spojence Charlieho Kirka v Utahu z minulého týdne.
Britská policie spustila na zajištění Trumpovy bezpečnosti rozsáhlou operaci. Veřejnoprávní stanice BBC k tomu poznamenala, že na rozdíl od návštěv jiných státníků bude Trump během svého pobytu v Británii zcela odříznutý od veřejnosti a od vnějšího světa, a nebude tak mít možnost konfrontace se svými zastánci ani odpůrci, kteří na dnešek chystají demonstrace do Windsoru i do centra Londýna.