Obavy o Trumpův psychický stav: jaké existují pojistky proti tomu, aby sám nezahájil jaderný útok?

Washington Po násilném vniknutí Trumpových příznivců do washingtonského Kapitolu se naskytly obavy o duševní zdraví amerického prezidenta Donalda Trumpa a vyvolaly pozornost v souvislosti s jeho pravomocí zahájit jaderný útok. Šéfka sněmovny Nancy Pelosiová chce zbavit prezidenta moci. Demokraté o tom chtějí jednat v pondělí.

Podle MSN News předsedkyně sněmu Nancy Pelosiová se se svými obavami obrátila na nejvyššího představitele Pentagonu Marka Milleyho, aby pomohl zabránit dosluhujícímu Trumpovi v použití tajných jaderných spouštěcích kódů k jadernému útoku. Americká ústava totiž určuje pravomoc použít jadernou zbraň pouze prezidentovi.

Pelosiová s Milleym údajně diskutovala o dostupných preventivních opatřeních, jež by zabránila nestabilnímu prezidentovi v zahájení ozbrojených střetů nebo přístupu k odpalovacím kódům a nařízení jaderného útoku. Dodala, že situace kolem tohoto nepříčetného prezidenta nemůže být více nebezpečná.

Kamkoliv prezident cestuje, je doprovázen důstojníkem, který má na starosti speciální „kufřík“, jehož obsahem jsou pokyny, plány útoků a kódy pro zahájení jaderného úderu, které může použít jen a pouze prezident.

Rozhodnutí použít jaderné zbraně by bylo obvykle učiněno po konzultaci s náčelníky obrany, ale jakmile se sám prezident rozhodne, ať už po dlouhém uvažování nebo v záchvatu hněvu, armáda ani Kongres nemohou tyto příkazy přímo vetovat. Mohou ale příkaz odmítnout, a tím celý proces pozdržet.

Milleyho mluvčí potvrdila, že generál s Pelosiovou na její žádost mluvil a že demokratce zodpověděl její dotazy ohledně procesu, jímž se schvaluje použití jaderných zbraní. Reportér televize CNN Manu Raju následně na Twitteru napsal, že Pelosiová řekla svým kolegům, že obdržela od generála ujištění, že existují pojistné mechanismy pro případ, kdy by Trump usiloval o odpálení jaderných zbraní.



Jaderný útok musí být legální

Jedním z omezeních amerického prezidenta je zákonnost jaderného úderu. Válečné zákony by generálovi umožnily odmítnout vykonání rozkazu v případě jich překročení. Pokud by generál sloužící ve válečném pokoji v Pentagonu shledal rozkaz k útoku za neoprávněný, může rozkaz odmítnout poslat dál a poradit se s přítomnými právníky, případně s nejvyším velitelem strategické jednotky o postupu.

„Otázky ohledně zákonnosti útoku se týkají zákonů ozbrojeného konfliktu, nutnosti a přiměřenosti. Nejspíše by ale vedly ke konzultacím a změnám v prezidentově pravomoci příkazu než k odmítnutí armádou provést rozkaz,“ uvádí zpráva Kongresové výzkumné služby.

Pokud by se prezident rozhodl k jadernému útoku, tak by v „kufříku“ našel různé možnosti pro útočné a komunikační vybavení, aby mohl útok formálně rozkázat.

Pro ověření své totožnosti vrchního velitele zmocněného nařídit spuštění útoku by využil speciální kartu s kódem, které se říká „biscuit“, v překladu sušenka. Spouštěcí rozkaz by poté byl předán strategickému velení, kde by důstojník potvrdil, že rozkaz skutečně pochází od prezidenta, a proběhl by útok. Ten by mohl být zahájený během dvou minut času od rozkazu až k vystřelení jaderné rakety.

V případě, že je prezident považován za mentálně nestabilního a ignoruje rady svých generálů, je další možností odvolat se na 25. dodatek ústavy o zbavení moci prezidenta. A takovou možnost požadovala Pelosiová v případě Donalda Trumpa.

Demokraté předloží návrh ústavní žaloby již v pondělí

Demokraté ve Sněmovně reprezentantů se chystají v pondělí předložit novou ústavní žalobu na prezidenta Donalda Trumpa s cílem odvolat jej z funkce jen osm dní před řádným koncem jeho mandátu. Píší to americká média s odkazem na zdroje seznámené s jednáním uvnitř strany. Demokraté chtějí Trumpa stíhat mimo jiné kvůli roli, kterou sehrál při středečních nepokojích v sídle Kongresu, při nichž přišlo o život pět lidí.

Dolní komora Kongresu, v níž mají demokraté většinu, bude projednávat návrh ústavní žaloby tří zákonodárců, podle nichž Trump mimo jiné zneužil svoje pravomoci „podněcováním násilí proti vládě Spojených států“ ve snaze zvrátit svou prohru v nedávných prezidentských volbách. Podle dalšího článku se republikán také podílel na „podněcování vzpoury“.

Pokud by Sněmovna reprezentantů schválila ústavní žalobu, přesunulo by se její projednávání do Senátu. Ten by mohl dvoutřetinovou většinou rozhodnout o Trumpově odvolání z funkce. K tomu by však prezidentovi mohl rovněž znemožnit vykonávání jakékoliv veřejné funkce do budoucna, což je možnost, která se v současném scénáři jeví jako nejzajímavější. Trump totiž podle médií od své porážky uvažuje, že by o Bílý dům usiloval znovu v roce 2024.

Řada nejen demokratických zákonodárců nyní volá po Trumpově rezignaci a vyzývají také viceprezidenta Mikea Pence, aby s většinou vládního kabinetu využil ústavního dodatku, který umožňuje sesazení prezidenta.