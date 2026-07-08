„Jsem velmi nespokojený s NATO,“ řekl Trump na jednání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem před zasedáním Severoatlantické rady. Alianci vyčetl, že nepodpořila USA ve válce proti Íránu, který Trump označil za hlavního sponzora terorismu.
„NATO mi nedělá radost kvůli tomu, co provádí s Grónskem,“ uvedl dále Trump. Americký prezident už několik měsíců tvrdí, že by Grónsko mělo být pod kontrolou USA a ne Dánska, což ale ostatní spojenci ve větší či menší míře odmítají.
Trump také uvedl, že ministrovi Scottu Bessentovi nařídil přerušení obchodních vztahů se Španělskem. „Španělsko je hrozným partnerem,“ uvedl Trump, který Madrid kritizuje za jeho postoj odmítající výrazný nárůst prostředků na obranu. Španělský premiér Pedro Sánchez odmítá navýšit finance na obranu na 3,5 procenta HDP do roku 2035. Dalších 1,5 procenta HDP by spojenci do roku 2035 měli utrácet za širší bezpečnostní výdaje. Španělsko je členem EU a Trumpem ohlášený krok by narušil obchodní vztahy s celým blokem.
Trump se dnes účastní zasedání Severoatlantické rady v Ankaře, kde by měl za zavřenými dveřmi vystoupit ke spojencům. Slovo dostanou zástupci všech 32 členských států. Jednání je tajné.
S Íránem se nedá jednat, řekl Trump
Příměří mezi USA s Íránem je u konce, řekl Trump po příjezdu na summit NATO. Íránce označil za lháře, vyjednávání je podle něj ztráta času. „Nechci s nimi jednat, jsou nemocní. Vyjednavači obou stran konfliktu spolu mohou hovořit, ale jen tím ztrácejí čas,“ míní šéf Bílého domu.
USA v úterý podnikly údery na Írán, označily to za reakci na íránské útoky na tři tankery v Hormuzském průlivu.
Írán obvinil Spojené státy ze zásadního porušování prozatímní mírové dohody a dnes vyslal drony a rakety na Bahrajn a Kuvajt, země Perského zálivu hostící americké vojenské základny. Washington a Teherán v červnu podepsaly memorandum o porozumění, kterým stvrdily křehké příměří mezi zeměmi.
„Pokud jde o mě, je to u konce. Vyjednávat s nimi je ztráta času, jsou to lháři,“ prohlásil Trump o příměří s Íránem. Republikánský prezident íránské vedení označil za „zlé, zvrácené lidi“ a nazval je „rakovinou“. Trumpovo vyjádření je dosud nejjasnější známkou toho, že dohoda o porozumění se zhroutila, napsal web stanice CNN.
Mírová jednání mezi znesvářenými zeměmi měla opět začít po skončení pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího, jehož zabily americko-izraelské útoky na Írán 28. února. Americký prezident Donald Trump minulý týden ve čtvrtek prohlásil, že Íránu „dal týden“ na pohřeb Chameneího. S ním se Íránci začali loučit 4. července, v den, kdy USA slavily 250. výročí své nezávislosti.