Americký Senát začne rozhodovat o kandidátce na soudkyni nejvyššího soudu Amy Coneyové Barrettové

Washington Senát amerického Kongresu pravděpodobně začne jednat o schválení kandidátky na soudkyni nejvyššího soudu USA Amy Coneyové Barrettové 12. října. Uvedl to šéf Bílého domu Donald Trump, podle nějž se konečné hlasování Senátu uskuteční ještě před prezidentskými volbami plánovanými na 3. listopadu.

Trump svou kandidátku nominoval v sobotu. Konzervativní soudkyně federálního odvolacího soudu v Chicagu Coneyová Barrettová by měla nahradit liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou, která zemřela minulý týden ve věku 87 let. Demokraté prezidentovu snahu o jmenování nástupkyně Baderové Ginsburgové před listopadovými volbami ostře kritizují. Podle nich by měl volné místo u Nejvyššího soudu obsadit až nový šéf Bílého domu.



O přesném datu prvního senátního slyšení podle Trumpa s konečnou platností rozhodne šéf právního výboru Senátu Lindsey Graham „Bude to probíhat rychle. Chceme to udělat před volbami. Takže to bude probíhat velmi rychle,“ prohlásil Trump, jehož republikáni mají v Senátu většinu.

Podle agentury Reuters by již v úterý mohly začít neformální schůzky Coneyové Barrettové se senátory, z nichž první by byla na programu schůzka s šéfem republikánské většiny Mitchem McConnellem.

Následně se práce ujme právní výbor Senátu, jehož úkolem je prověřit dosavadní kariéru kandidátky. Veřejné dotazování kandidátů obvykle trvá několik dní, po nichž následuje hlasování právního výboru. Slyšení by měla začít 12. října.

Pokud právní výbor kandidátku schválí, přijde na řadu hlasování v plénu Senátu. Nominovanou soudkyni bude odděleně prověřovat také Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

