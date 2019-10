Americký senátor a potenciální kandidát na prezidenta Sanders měl infarkt, tři dny byl v nemocnici

Las Vegas (USA) Americký senátor Bernie Sanders, který chce za demokraty příští rok kandidovat v amerických prezidentských volbách, tento týden prodělal infarkt. Podle agentury AP to v pátek potvrdil jeho volební štáb poté, co byl 78letý politik po téměř třech dnech propuštěn z nemocnice v Las Vegas. Sanders na twitteru vzkázal, že se brzy vrátí do kampaně.

Bernie Sanders bude znovu kandidovat na prezidenta USA. Je to silný uchazeč, píše tisk Senátor za stát Vermont vyhledal lékařskou pomoc v úterý poté, co během jedné z předvolebních akcí pocítil nepříjemnou bolest na hrudi. Pracovníci Desert Springs Hospital Medical Center v Las Vegas mu následně pomocí dvou výztuží ošetřili zúženou srdeční tepnu. Sandersův tým už před třemi dny uvedl, že senátor „komunikuje a je v dobré náladě“. Podle zdravotnického personálu byl zbytek jeho pobytu v nemocnici klidný, přičemž se očekává „dobrý vývoj“. Z péče lékařů byl Sanders propuštěn v pátek odpoledne místního času. „Před několika hodinami jsem se dostal z nemocnice a cítím se mnohem lépe,“ vzkázal následně prezidentský kandidát ve videu na svém twitterovém účtu. „Chci vám všem poděkovat za láskyplné a vřelé zprávy, které jste mi poslali, uvidíme se brzy na trase kampaně,“ dodal. Podle AP prohlášení ze strany Sanderse či lékařů v Las Vegas nenaznačují, zda prodělaný infarkt na senátorově srdci zanechal trvalé následky. „Důležitější než jeho věk je jeho kondice před tou událostí,“ řekl kardiolog Steve Nissen působící ve státě Ohio. Sám Sanderse neléčil, řekl však, že mu senátor připadá jako velmi vitální a energická osoba. „Takovým lidem se většinou daří dobře,“ řekl. Sanders je ze všech uchazečů o nominaci Demokratické strany do nadcházejících prezidentských voleb nejstarší. Je také jedním z hlavních favoritů primárek. Průzkumy preferencí mu v posledních týdnech přisuzovaly třetí pozici za bývalým viceprezidentem Joem Bidenem a massachusettskou senátorkou Elizabeth Warrenovu.