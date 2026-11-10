Kongres ovládaný republikány vyhradil na stavbu zdi, která má podle Trumpových prohlášení sahat od Pacifiku až do Mexického zálivu, desítky miliard dolarů a práce postupovala tempem téměř 20 kilometrů za týden.
Odpor texaských politiků z obou hlavních stran však vzbudil plán vztyčit bariéru, která má být v některých místech až devět metrů vysoká, na chráněném území asi 400 kilometrů jihovýchodně od města El Paso.
Vláda se obrátila na nejvyšší orgán americké justice poté, co texaský soud nižší instance nařídil pozastavení stavby na základě žaloby podané ekologickou organizací. Kritici stavby napadli sérii povolení vydaných ministerstvem vnitřní bezpečnosti, která měla umožnit vyhnout se při stavbě zákonům o ochraně vzácných území.
Nejvyšší soud však rozhodl, že vládní zájem omezit nelegální vystup migrantů na území USA má přednost před ochranou přírody.
„Vládní zájem převažuje jakékoli estetické, rekreační či environmentální škody,“ uvedl soud ve zdůvodnění rozsudku. Zatímco administrativa je s ním spokojena, advokát ekologické organizace CBD Laiken Jordahl tvrdí, že soud dal zelenou „permanentní destrukci nejdivočejšího místa v Texasu“.
Odpůrci zdi argumentovali ochranou přírody, kdežto vláda tvrdila, že bez bariéry bude právě sporným místem proudit do USA příliv migrantů a drog. Svůj záměr hájila i tvrzením, že v národním parku má být pouze nižší varianta zdi.