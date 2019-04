Americký tisk: Trump byl v kauze vměšování Ruska do voleb sám sobě nepřítelem

Washington Konzervativní americká média považují zprávu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera za očištění prezidenta Donalda Trumpa, některá pak poukazují na to, že šéf Bílého domu byl sám sobě nepřítelem. Levicový tisk kritizuje ministra spravedlnosti Williama Barra, protože se domnívá, že se chová spíše jako Trumpův obhájce. Centristickým médiím se nelíbí přetrvávající politický rozkol či to, že Mueller nedokázal rozhodnout, zda Trump vyšetřování mařil.

Konzervativní magazín Washington Examiner napsal, že je sice teoreticky možné, že Trump s Ruskem spolupracoval, pravděpodobnější scénář je ale ten, že byl kvůli vyšetřování naštvaný, chtěl ho zastavit a nutil své poradce lhát. Muellerova zpráva také ukázala u Trumpa na některé nedostatky, které měla i jeho neúspěšná demokratická rivalka Hillary Clintonová a které u ní republikáni považovali za neslučitelné s prezidentskou funkcí.



Prezident se podle Washington Examiner během vyšetřování choval, jako by byl vinný, ačkoli pak vyšetřování nic nezjistilo. „Trump byl sám sobě nejhorším nepřítelem,“ poznamenal magazín, který jako špatné kroky připomněl propuštění šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho, pokusy zasáhnout do vyšetřování přes někdejšího ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse či snahu přinutit poradce ke lživým či zavádějícím výpovědím.

Washington Examiner je přesvědčen, že Kongres USA se jistě chopí těchto případů vměšování, aby v kauze možného bránění průchodu spravedlnosti pokračoval tam, kde Mueller skončil.

Mueller zahájil podle pravicového magazínu National Review vyšetřování, protože byl vidět či spíše cítit kouř, žádný oheň ale neobjevil. National Review se domnívá, že celý případ byl politickým projektem, do kterého se liberálové zapojili, aby se lépe vyrovnali s Trumpovým vítězstvím v prezidentských volbách.

„Zdá se, že šlo spíše o demokraty, kteří si dále sami sobě vykládali utěšující báchorky o tom, proč v roce 2016 prohráli,“ napsal National Review. Magazín dospěl k závěru, že už jde jen o politický boj a že je nyní na demokraty ovládané Sněmovně reprezentantů, zda se rozhodne se přes věc přenést, nebo zda zahájí kroky k Trumpovu sesazení. „Jste na tahu, madam předsedající,“ vyzval National Review demokratickou šéfku sněmovny Nancy Pelosiovou.

Televize Fox News, jejíž zpravodajství Trump chválí, uvedla, že poslední dva a půl roku ruské aféry ukázaly jen to, že demokraté nepřijmou žádný výsledek, který nepovede k Trumpovu odvolání. „Jakkoli velký rozsah právního očištění nezastaví politický hon na čarodějnice,“ použil Joseph diGenova z Fox News oblíbený termín, kterým Trump vyšetřování označoval.

Levicový webový magazín Salon kritizuje způsob, jakým ministr spravedlnosti William Barr zveřejnil Muellerovu zprávu. Podle Salonu se choval spíše jako Trumpův obhájce, což jen liberály povede k přesvědčení, že prezident něco skrývá.

Podobný názor zastává i sociálněliberální portál The Root, podle kterého se původně zamýšlené nadstranické vyšetřování změnilo v politické divadlo. „A tam někde sedí ruský prezident Vladimir Putin, sleduje své dílo a všemu tomuhle se směje,“ poznamenal. Dodal, že zpráva liberály nepotěšila, neboť se nedočkali potvrzení toho, o čem byli přesvědčení.

Středový deník The New York Post kritizoval Muellerův bezstarostný přístup k hranici toho, kde začíná maření vyšetřování, neboť v této věci nedokázal rozhodnout. Pokud se Mueller na základě důkazů domníval, že se Trump tohoto činu dopustil, tak měl mít kuráž prezidenta obvinit a navrhnout jeho stíhání. Jestli k tomu žádné důkazy nenašel, měl to rovněž přímo říci. „Všechno ostatní bylo a je špínou,“ napsal The New York Post. „Nejhorší na tom je, že je to opovrhováním ústavy,“ dodal.

Deník USA Today, který rovněž cílí na centristické čtenáře, konstatoval, že Rusko se snažilo volby ovlivnit stejným způsobem, jakým během studené války rozsévalo dezinformace. „Nepotřebovalo k tomu v roce 2016 pomoc od Trumpovy kampaně. A nebude ji potřebovat ani v roce 2020,“ uvedl deník. Poukázal také na to, že povolební politický rozkol vedl některé konzervativce jen k tomu, že ruskou agresi považují za kachnu, ačkoli snahy Moskvy hlasování a mínění v USA ovlivnit jsou skutečné a dějí se po desetiletí.