Američtí demokraté chtějí prověřit bezpečnost Trumpova letoviska, kvůli incidentu s Číňankou

Washington Demokratičtí senátoři požádali americké vyšetřovatele, aby prověřili bezpečnostní zajištění floridského sídla prezidenta Donalda Trumpa, golfového letoviska Mar-a-Lago. Podnětem byl incident s Číňankou, která se minulý víkend pokusila proniknout do prezidentova letního sídla. Motivy jejího činu jsou stále nejasné.

Senátoři se v dopise obrátili na šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopha Wraye. Víkendový incident podle nich „nastoluje závažné otázky ohledně bezpečnostních deficitů letoviska Mar-a-Lago, o něž se údajně zajímají zahraniční tajné služby“. Trump v Mar-a-Lago tráví prakticky každý volný den, pokud není povinnostmi vázán jinde.



Trump dal ve středu najevo, že ho incident s Číňankou neznepokojuje. „Uvidíme, co s tím bude, odkud přišla, kdo to je, ale hlavně, že ji dostali. Vůbec mě to neděsí,“ řekl prezident.

Minulou sobotu se žena identifikovaná jako Jü-ťing Čang pod různými záminkami pokusila proniknout do areálu Mar-a-Lago, kam mají přístup jen členové klubu a pozvaní. Prezidentská ochranka při osobní prohlídce objevila USB disk se škodlivým softwarem, počítač, čtyři mobily, další externí disk a dva čínské pasy.

Demokraté se podle agentury AP už dřív obrátili na Wraye s žádostí, aby prošetřil osobu bývalého vlastníka a zakladatele Mar-a-Lago, od něhož Trump zařízení koupil. Bývalý majitel, který byl zároveň sponzorem Trumpovy volební kampaně, byl údajně zapleten do pašování lidí. FBI na žádost nereagovala.