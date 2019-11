Američtí muslimové vyzývají k bojkotu zimní olympiády v Číně. Důvodem je masové věznění Ujgurů

PRAHA Společnost Emgage, zastupující ve Spojených státech zájmy muslimů, vyzývá k bojkotu Zimních olympijských her 2022 v Pekingu. „Nemůžeme se účastnit her, dokud fungují tyto koncentrační tábory. Je to v přímém rozporu s duchem her,“ sdělil výkonný ředitel společnosti.