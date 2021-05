Amerika podporuje uvolnění patentů na vakcíny. Chce je dostat ke všem a co nejdříve. Nebude to ale hned

Washington Spojené státy v rámci boje proti pandemii covidu-19 podporují uvolnění patentů na vakcíny proti tomuto onemocnění. Ve středu to oznámila americká obchodní zmocněnkyně Katherina Taiová. USA sice podle ní podporují ochranu duševního vlastnictví, současná pandemie je ovšem globální krizí, která si žádá výjimečné kroky.

Cílem je „dostat co nejvíce co nejbezpečnějších a nejúčinnějších vakcín k co největšímu počtu lidí,“ řekla Taiová. USA se budou ve Světové obchodní organizaci (WTO) zasazovat o vypracování dohody, která se bude sdílení patentů týkat. Taiová ale dodala, že vzhledem k principům fungování WTO a komplexnosti této problematiky půjde o časově náročný proces. Agentura DPA připomíná, že Spojeným státům coby největší ekonomice světa připadá při jednání klíčová role.



Pozastavit platnost patentů na vakcíny proti covidu-19 chce více než stovka členských zemí WTO, aby je mohly vyrábět firmy ve větším počtu států. DPA uvádí, že země, které jsou pro farmaceutický průmysl klíčové, doposud tuto iniciativu blokovaly. Mezi tyto státy doposud patřily i USA. Chudší země obviňují ty bohaté, že vykoupily vakcíny vyrobené v současnosti a zvýšení jejich produkce blokují pomocí ochranných patentů.