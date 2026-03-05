Americký Senát zablokoval snahu o zastavení války proti Íránu

Autor: ,
  7:45aktualizováno  7:45
Americký Senát ovládaný republikány ve čtvrtek zablokoval rezoluci, která by zabránila dalším úderům na Írán bez schválení Kongresu. Pro bylo 47 senátorů, proti 53.
Americký Senát se nedokázal dohodnout na dočasném rozpočtu pro federální vládu...

Americký Senát se nedokázal dohodnout na dočasném rozpočtu pro federální vládu Spojených států (20. ledna 2018) | foto: AP

Izraelci nadále pokračují v útocích na libanonský Bejrút a tamní organizaci...
Izraelci nadále pokračují v útocích na libanonský Bejrút a tamní organizaci...
Izraelci nadále pokračují v útocích na libanonský Bejrút a tamní organizaci...
Snaha o zachycení rakety nad izraelským Tel Avivem (5. března 2026)
50 fotografií

Republikáni v Senátu zamítli snahu zastavit válku prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu. Čtvrtečním hlasováním demonstrovali včasnou podporu konfliktu, který se rychle šíří po celém Blízkém východě bez jasné strategie USA pro jeho ukončení, píše AP.

„Dnes si každý senátor, každý jeden, vybere stranu,“ řekl před hlasováním šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer. „Stojíte za americkým lidem, který je vyčerpaný věčnými válkami na Blízkém východě, nebo stojíte za Donaldem Trumpem a (ministrem obrany) Petem Hegsethem, kteří nás vrhají po hlavě do další války?“ dodal Schumer.

„Demokraté by raději bránili Donaldu Trumpovi, než aby zničili íránský národní jaderný program,“ namítl republikán John Barrasso.

Takzvaná rezoluce o válečných pravomocích měla dát zákonodárcům příležitost požadovat schválení Kongresu před provedením jakýchkoli dalších útoků. Hlasování je donutilo zaujmout postoj k válce, kterou Spojení státy společně s Izraelem rozpoutaly v sobotu. Trump údery odůvodnil snahou zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň.

Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů na Írán nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.