Kolik máte manželek? ptal se syrského prezidenta Trump a postříkal ho kolínskou

Trump se o počet chotí zajímal, když Šarovi předával dvě balení své kolínské vody, kterou dříve na syrského prezidenta i nastříkal. „Kolik vlastně máte manželek?“ zeptal se syrského prezidenta, který odpověděl, že jen jednu. „S vámi totiž nikdo neví,“ zdůvodňoval Trump svou zvědavost.
Mnohoženství islám připouští a je zvykem v některých arabských zemích. Více manželek někdy mají i vysocí představitelé státu.
Syrský prezident přijel na jednání zadním vchodem a oba prezidenti neměli obvyklé společné vystoupení před médii. Šara byl podle agentury Reuters prvním syrským prezidentem, který Bílý dům navštívil.
Šara se stal prozatímní hlavou Sýrie v lednu poté, co jím vedené islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) loni v prosinci svrhlo režim prezidenta Bašára Asada. USA a Británie teprve v pátek zrušily sankce, které byly na Šaru v minulosti uvalené kvůli jeho vazbám na Al-Káidu. O své minulosti Šara podle svého vyjádření s Trumpem nemluvil.
|
13. listopadu 2025