Zelenskyj tentokrát nedráždil mikinou. To sako je nádherné, ocenil Trump jeho styl

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tentokrát zvolil černé sako namísto své tradiční vojenské mikiny, která se stala symbolem jeho vystupování od začátku ruské invaze. A změna se vyplatila. Donald Trump, známý důrazem na formální vzhled státníků, ho během jejich pátečního jednání v Bílém domě otevřeně pochválil. „Myslím, že vypadá nádherně v tomhle saku. Doufám, že si toho lidé všimnou. Je velmi stylové, líbí se mi,“ uvedl před novináři.
Tento kompliment kontrastuje s atmosférou první letošní schůzky obou prezidentů, která se odehrála v únoru. Tehdy Trumpa Zelenského vojenský oděv viditelně podráždil a k nevhodnému dotazu na jeho oblečení se přidal i jeden z přítomných novinářů. Situace vyvolala napětí, které se stalo tématem médií i komentářů na sociálních sítích. Schůzka navíc skončila předčasně po vzájemné roztržce ohledně rozdílného pohledu na válku na Ukrajině, kterou tam v únoru 2022 rozpoutalo Rusko.
V srpnu se Zelenskyj „napravil“ a při setkání s Trumpem i evropskými představiteli zvolil elegantní, ale stále střídmý oblek. Už tehdy to americký prezident Spojených států ocenil. Stejný přístup zvolil ukrajinský lídr i nyní. Černé sako, jednoduchá košile a klidné vystupování vytvořily dojem, který Trump očividně ocenil.
Podle amerických médií se Trumpovi poradci před schůzkou dokonce ptali ukrajinské delegace, zda prezident přijde „v obleku“. Jeden z nich s nadsázkou poznamenal, že by to byl „dobrý signál pro mír“. A skutečně, jednání proběhlo bez napětí, v přátelské atmosféře a s několika úsměvnými poznámkami na adresu stylu obou státníků.
Podle lidí z Trumpova okolí se Zelenskyj v posledních měsících výrazně zlepšil v tom, jak na amerického prezidenta působí. „Zelenskyj přišel jako normální člověk, ne jako blázen, a byl oblečen jako někdo, kdo by měl být v NATO... Takže to bylo dobré jednání,“ uvedl v srpnu nejmenovaný americký představitel serveru Axios.
28. února 2025