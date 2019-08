Amnesty International varuje: Necestujte do USA. Nemáte garantováno, že vás nezastřelí

Washington Světová lidskoprávní organizace Amnesty International ve středu vydala doporučení, aby lidé necestovali do USA. Nebezpečí prý plyne z nekontrolovatelného rozmachu zneužívání střelných zbraní. Lidé mají riziko zvažovat i na základě své rasy, etnické příslušnosti, genderové identity či sexuální orientace. Varováním chce lidskoprávní hnutí Spojeným státům údajně „nastavit zrcadlo“ metodou, kterou samy používají, tedy pomocí cestovatelských rad.

„Cestovatelé do USA by si měli být vědomi, že země adekvátně nechrání právo na bezpečí,“ uvedl v tiskové zprávě Amnesty International manažer kampaně za konec zneužívání zbraní v USA Ernest Coverson. „Lidé v USA nemohou rozumně očekávat, že jsou v bezpečí, nemají garantováno, že je nikdo nezastřelí,“ doplnil. Podle něj je zřejmé, že Spojené státy nejsou ochotny zajistit ochranu před zneužíváním střelných zbraní.

Nejvíce podle Amnesty International na vraždách střelnými zbraněmi roste podíl zločinů z nenávisti, a to včetně rasismu a diskriminace. Ve varování upozorňuje, že některé skupiny mohou být ohroženy více než jiné. „Záleží na cestovatelově genderové identitě, rase, zemi původu, etnickém pozadí i sexuální orientaci,“ stojí v radě cestovatelům.

V tiskové zprávě organizace doplňuje, že je na místě očekávat větší ohrožení menšin vzhledem k nedávným útokům spojených s teorií nadřazenosti bílé rasy.

Lidé by si podle varování měli svou cestu po USA dobře rozmyslet a naplánovat. Vytvořit by si měli pohotovostní plán pro případ nepředvídatelných událostí. Pokud se rozhodnou svou cestu nezrušit, doporučuje Amnesty cestovatelům, aby si byli trvale vědomi, že zbraně jsou v zemi všudypřítomné. Vyhnout se mají místům s větší koncentrací lidí, jako jsou nákupní centra, kulturní akce, školy a modlitební místa. V barech, kasínech nebo nočních klubech by cestovatelé měli dbát zvýšené pozornosti.



‚Americká vláda musí regulovat zbraně’

„Podle mezinárodních zákonů o lidských právech jsou USA povinny ustavit řadu opatření na federální, státní i lokální úrovni na regulaci střelných zbraní, a tím chránit právo lidí na to žít a pohybovat se svobodně bez hrozby násilí střelnými zbraněmi,“ upozorňuje lidskoprávní organizace v poradním dokumentu cestovatelům.



„Nekontrolovatelná zločinnost střelnými zbraněmi se stala tak rozšířenou, až se rovná lidskoprávní krizi,“ napsalo hnutí Amnesty International ve své tiskové zprávě. Organizace je dále přesvědčená, že americká vláda upřednostňuje vlastníky zbraní před základními lidskými právy, čímž mimo jiné porušuje i svoje mezinárodní závazky.



Spojené státy americké během uplynulého víkendu zažily dva útoky. Při sobotní střelbě v texaském El Pasu zemřelo 20 lidí, dalších 26 jich bylo zraněno. Útok mířil pravděpodobně na Hispánce a policie se v souvislosti s ním zabývá rasistickým manifestem. Další útok, v neděli, se odehrál v centru města Dayton ve státu Ohio, útočník při něm zastřelil 9 lidí a dalších 26 zranil. Motiv policie teprve vyšetřuje, média však ve středu přinesla informace, že střelec byl levicového smýšlení a podporoval omezení držení zbraní.

Víkendové útoky znovu rozpoutaly debatu o regulaci zbraní v USA, jak upozornil server BBC. Střelné zbraně jsou vražedným nástrojem v 73 % všech případů vražd v USA a statistiky analytické společnosti Gallup ukazují, že každý velký incident dál posouvá veřejné mínění Američanů směrem k přísnější legislativě ohledně jejich držení. V roce 2018 si poprvé od roku 2001 přálo zpřísnění zákona více lidí, než kolik s ním bylo spokojeno v současné podobě.