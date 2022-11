Nizozemští squatteři obsadili dům ruského oligarchy. Soud jim to povolil

Squatteři dům obsadili v polovině října a vydali prohlášení, že odsuzují podnikatelovy vazby na Kreml a také bytovou krizi ve městě. Na fasádu budovy vyvěsili transparenty odsuzující válku na Ukrajině.

Volož budovu z roku 1879 koupil v roce 2019 za tři miliony liber (více než 84 milionů Kč). Stavba prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Od začátku června je Volož na sankčním seznamu Evropské unie zavedeném kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Verdikt soudu překvapil i právničku zastupující squattery. „Byla jsem přesvědčena, že jsme v právu, ale přesto mě poněkud překvapilo, že soudce dal za pravdu našim argumentům. Sankce jsou novinkou, takže takových případů tady ještě mnoho nebylo,“ uvedla právnička Heleen over de Lindenová. V Nizozemsku podle ní tradičně platí přísná vlastnická práva, která zvýhodňují vlastníky. Rozsudek by proto mohl vytvořit důležitý precedens, dodává.

Soudce shledal, že je nepravděpodobné, že by se Volož vzhledem k sankcím do nemovitosti nastěhova. Podle něj také nemá důvod do Nizozemska cestovat.

Internetový vyhledávač Yandex, přes který hledá zprávy velká část lidí v Rusku, podle prohlášení EU k sankcím „propaguje státní média a jejich pohled na vývoj událostí ve výsledcích vyhledávání a odstraňuje obsah kritický vůči Kremlu, například obsah související s ruskou agresivní válkou proti Ukrajině“, cituje unijní vyjádření The Guardian.

Sankce Voložovi zakazují vstup do EU a profitovat z pronájmu nemovitostí. Po uvalení sankcí podnikatel rezignoval na funkci ředitele Yandexu, aby předešel dopadu stejného rozhodnutí na svou firmu.