Exploze v Amsterodamu poškodila židovskou školu. Cílený útok, říká primátorka

Autor: ,
  7:43aktualizováno  7:55
Exploze v Amsterodamu v noci na sobotu poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu. Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že výbuch zasáhl vnější zeď školy ve čtvrti Buitenveldert a způsobil pouze menší škody. Žádné oběti na životech nejsou hlášeny.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Židovská komunita ve městě podle primátorky čelí narůstajícímu antisemitismu, což je nepřijatelné. „Amsterodam musí být místem, kde židé žijí bezpečně,“ dodala. Policie uvedla, že má k dispozici záběry kladení výbušniny a následné exploze.

V noci na pátek útočníci způsobili výbuch před synagogou v Rotterdamu, následný požár poničil budovu. Při útoku nebyl nikdo zraněn. Policie později zadržela čtyři osoby, které z činu podezřívá.

Agentura Reuters událost označila za další z řady útoků s patrně antisemitským motivem po začátku americko-izraelských úderů na Írán.

Vstoupit do diskuse
Témata: Amsterdam, USA, Norsko

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.