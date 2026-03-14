Exploze v Amsterodamu poškodila židovskou školu. Cílený útok, říká primátorka

Židovská komunita ve městě podle primátorky čelí narůstajícímu antisemitismu, což je nepřijatelné. „Amsterodam musí být místem, kde židé žijí bezpečně,“ dodala. Policie uvedla, že má k dispozici záběry kladení výbušniny a následné exploze.
V noci na pátek útočníci způsobili výbuch před synagogou v Rotterdamu, následný požár poničil budovu. Při útoku nebyl nikdo zraněn. Policie později zadržela čtyři osoby, které z činu podezřívá.
Agentura Reuters událost označila za další z řady útoků s patrně antisemitským motivem po začátku americko-izraelských úderů na Írán.