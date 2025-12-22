Nápis „Romové musí dodržovat zákon“ musí pryč, rozhodl soud k volební kampani

Soud rozhodoval na základě stížnosti jednoho z romských sdružení. To se obrátilo na soud kvůli billboardům, které nechal Ventura vyvěsit na několika místech v Portugalsku. „Romové musí dodržovat zákon,“ stojí na nich.
Soudkyně lisabonského soudu Ana Barãová nařídila odstranit billboardy do 24 hodin, protože podle ní útočí na etnickou menšinu a prohlubují sociální stigma, kterému Romové v Portugalsku čelí. Venturovi nařídila, aby se zdržel používání sloganů s podobným vyzněním v kampani. Pokud neodstraní zmíněné plakáty do 24 hodin, hrozí mu 2 500 eur (61 tisíc korun) pokuty za každý den prodlevy.
Podle agentury Reuters Ventura slíbil minulý týden plakáty odstranit, pokud mu to nařídí soud. Takové rozhodnutí ale označil za omezení svobody slova a vážný zásah do kampaně. Podle něj se romská komunita v Portugalsku neintegrovala a nedodržuje zákony.
V podnělí však kandidát uvedl, že svolá schůzi s vedením své strany Chega a právním týmem, aby společně zvážili, zda podat odvolání proti pondělnímu rozhodnutí soudu. Ventura tvrdí, že jednal správně a že rozhodnutí soudu se ho snaží zastrašit. „Dnešek je pro demokracii špatný den,“ řekl novinářům.
První kolo přímé volby prezidenta se v Portugalsku koná 18. ledna. Podle průzkumu, který v pondělí zveřejnila stanice CNN Portugal, je Ventura v sondáži třetí. Vedou centristický kandidát Luís Marques Mendes a politik opoziční Socialistické strany António José Seguro, kteří by se dostali do druhého kola, které se bude konat v únoru v případě, že některý z kandidátů nezíská většinu hlasů. Mezi trojicí kandidátů je však v preferencích jen velmi malý rozdíl pod statistickou chybou.
Ventura, jehož strana zaznamenala výrazný nárůst preferencí v letošních parlamentních volbách, již v minulosti čelil kritice za své hanlivé výroky na adresu Romů a migrantů.