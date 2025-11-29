„Byl jsem zneuctěn.“ Vlivný Jermak po rezignaci oznámil, že jde na frontu

Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andriij Jermak americkému listu New York Post sdělil, že se chystá na frontu. Učinil tak několik hodin poté, co v pátek podal demisi a prezident Volodymyr Zelenskyj ho z funkce odvolal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf jeho kanceláře Andrij Jermak v Kyjevě (22. ledna 2024) | foto: Reuters

Jeho odstoupení následovalo poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) podnikl u prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky.

„Jdu na frontu a jsem připraven na jakákoliv odvetná opatření,“ napsal Jermak deníku New York Post v textové zprávě, ve které se označil za čestného a slušného člověka, jenž sloužil Ukrajině.

„Byl jsem zneuctěn, moje důstojnost nebyla ochráněna, přestože jsem od 24. února 2022 v Kyjevě,“ napsal dále s odkazem na den, kdy do jeho vlasti vpadla ruská invazní vojska a napadená země se jim od té doby brání. „Nechci způsobovat Zelenskému problémy; jdu na frontu,“ cituje list někdejšího ukrajinského činitele. Podrobnosti, kdy a jak se chce na frontovou linii vypravit, podle deníku neupřesnil.

Média dříve označila Jermaka za jednoho z nejvlivnějších lidí v ukrajinské politice. Tou otřásl korupční skandál v ukrajinské energetice, kvůli kterému skončili dva ministři, zatímco opozice požaduje demisi celé vlády. Zatím není jasné, s čím páteční prohlídky NABU a SAP u Jermaka souvisely.

Média v této souvislosti připomínala, že tyto protikorupční úřady nedávno informovaly o rozsáhlém vyšetřování kvůli podezření z korupce v energetickém sektoru. Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí.

Jermak, který vedl prezidentskou kancelář od února 2020, nebyl dosud z ničeho obviněn, napsala agentura Interfax-Ukrajina. Nyní už bývalý šéf prezidentské kanceláře v pátek na sociálních sítích napsal, že s vyšetřovateli plně spolupracuje.

Jermak také dosud vedl tým, který jedná se Spojenými státy o plánu Washingtonu na ukončení rusko-ukrajinské války. Odstoupil den před odletem do USA, kde měl jednat s vyslancem amerického prezidenta Stevem Witkoffem a zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na portál Axios.

Do USA teď míří ukrajinská delegace, ve které bude šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov a náměstek ministra zahraničí Serhij Kyslycja, napsala mezitím agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje.

