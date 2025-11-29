„Byl jsem zneuctěn.“ Vlivný Jermak po rezignaci oznámil, že jde na frontu

Jeho odstoupení následovalo poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) podnikl u prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky.
„Jdu na frontu a jsem připraven na jakákoliv odvetná opatření,“ napsal Jermak deníku New York Post v textové zprávě, ve které se označil za čestného a slušného člověka, jenž sloužil Ukrajině.
„Byl jsem zneuctěn, moje důstojnost nebyla ochráněna, přestože jsem od 24. února 2022 v Kyjevě,“ napsal dále s odkazem na den, kdy do jeho vlasti vpadla ruská invazní vojska a napadená země se jim od té doby brání. „Nechci způsobovat Zelenskému problémy; jdu na frontu,“ cituje list někdejšího ukrajinského činitele. Podrobnosti, kdy a jak se chce na frontovou linii vypravit, podle deníku neupřesnil.
Média dříve označila Jermaka za jednoho z nejvlivnějších lidí v ukrajinské politice. Tou otřásl korupční skandál v ukrajinské energetice, kvůli kterému skončili dva ministři, zatímco opozice požaduje demisi celé vlády. Zatím není jasné, s čím páteční prohlídky NABU a SAP u Jermaka souvisely.
Média v této souvislosti připomínala, že tyto protikorupční úřady nedávno informovaly o rozsáhlém vyšetřování kvůli podezření z korupce v energetickém sektoru. Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí.
Jermak, který vedl prezidentskou kancelář od února 2020, nebyl dosud z ničeho obviněn, napsala agentura Interfax-Ukrajina. Nyní už bývalý šéf prezidentské kanceláře v pátek na sociálních sítích napsal, že s vyšetřovateli plně spolupracuje.
Jermak také dosud vedl tým, který jedná se Spojenými státy o plánu Washingtonu na ukončení rusko-ukrajinské války. Odstoupil den před odletem do USA, kde měl jednat s vyslancem amerického prezidenta Stevem Witkoffem a zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na portál Axios.
Do USA teď míří ukrajinská delegace, ve které bude šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov a náměstek ministra zahraničí Serhij Kyslycja, napsala mezitím agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje.