Influencer Andrew Tate zůstane s bratrem ve vazbě v Miami nejméně do půlky srpna

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  22:15aktualizováno  22:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Známý influencer Andrew Tate a jeho bratr Tristan zůstanou ve vazbě ve Spojených státech nejméně do 13. srpna, na kdy okresní soudkyně Lauren Louisová stanovila další slyšení.

Federální úřady bratry zadržely 18. července, přičemž Británie žádá o jejich vydání kvůli obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Tateovi u pondělního jednání nebyli přítomni, zastupovali je jejich právníci.

Britské úřady už dříve sdělily, že obvinění, kvůli nimž žádají o vydání, se týkají čtyř údajných obětí a zahrnují znásilnění, fyzické napadení, obchodování s lidmi a trestné činy související s obscénními snímky dítěte a extrémní pornografií.

Obvinění se podle britských prokurátorů vztahují k období let 2010 až 2017. Právní zástupce bratrů označil bez dalšího vysvětlení žádost o vydání za politicky motivovanou.

Britská prokuratura už loni v květnu oznámila, že proti bratrům vznesla celkem 21 obvinění, mimo jiné ze zneužívání žen v letech 2012 až 2015 v oblasti severně od Londýna, kde vyrůstali. Bratři tato obvinění popírají.

Tateovi, kteří propagují hypermaskulinitu a mají na sociálních sítích miliony sledujících, se v roce 2016 přestěhovali do Rumunska. Tam byli v roce 2022 zatčeni a obviněni z účasti na podvodech, jejichž cílem bylo lákat ženy za účelem sexuálního vykořisťování.

Minulý rok v únoru se přesunuli do Spojených států.

21. července 2026
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