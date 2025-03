„Dostali jsme zpět své pasy. Žijeme v Rumunsku, milujeme Rumunsko. Nikdy Rumunsko neopustíme. Máme v Rumunsku dům, máme rumunské děti,“ prohlásil Tate podle rumunských médií. Není známo, kolik má influencer přesně potomků. Do Bukurešti se nicméně vrátil i s bratrem Tristanem. Podle svých slov chtějí dokázat, že jsou nevinní.

Oba jsou obvinění mimo jiné z obchodu s bílým masem či založení organizované zločinecké skupiny. Starší a známější z bratrů Andrew je obviněn i ze znásilnění. „Přišli jsme sem dokázat svou nevinu, protože si zasloužíme svůj den u soudu,“ řekl v sobotu po příletu do Rumunska.

Jejich návrat však není úplně dobrovolný. Podle nařízení rumunských soudů se Tateovi mají pravidelně hlásit úřadům. To v pondělí udělali, když se dostavili na policii ve Voluntari nedaleko hlavního města, kde také vlastní domy. Ještě než dorazil, Tate na síti X napsal, že utratil 185 tisíc dolarů jen za to, aby „v Rumunsku podepsal jeden papír“. „Nevinní muži neutíkají. Očistí své jméno u soudu,“ prohlásil.

Influencer s britským a americkým občanstvím se do svého pečlivě střeženého sídla v Rumunsku přestěhoval v roce 2017. Podle listu The Independent krok vysvětloval i tím, že ve východoevropské zemi je mnohem jednodušší vyhnout se obvinění ze znásilnění. V roce 2022 pak byli oba bratři poprvé zatčeni.

Po propuštění z vazby byli pět měsíců v domácím vězení a úřady Tateovi zabavily majetek včetně patnácti luxusních aut, čtrnácti párů hodinek a zhruba 300 milionů dolarů v kryptoměnách. Většina z nich mu byla od té doby vrácena, napsal list The Times.

Rumunský odvolací soud loni v prosinci podle Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL) rozhodl, že případ obchodování s lidmi se kvůli právním a procesním pochybením ze strany státních zástupců nemůže projednávat u soudu. Případ byl od té doby vrácen prokuratuře a zůstává otevřený.

Na konci února oba Tateové opustili Rumunsko a vrátili se do Spojených států. Kontroverze v této souvislosti vyvolaly zprávy, že na to, aby jim byl zrušen zákaz cestování, tlačila i administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ta to popřela. Oba bratři, populární zejména mezi mladými muži, však Trumpa před loňskými prezidentskými volbami podporovali.

Podle rumunské prokuratury Tateové přinutili několik žen, aby natočily pornografický obsah, za který pak sami vydělávali obří částky. Případ z Rumunska navíc není jediný. Bývalý kickboxer a „hrdý misogyn“ Andrew Tate spolu s bratrem čelí obvinění ze znásilnění a obchodu s lidmi i ve Velké Británii, kde je rovněž vyšetřují pro krácení daní.

A na Floridě, kterou v pátek opustili, je zažalovala žena, jež tvrdí, že ji donutili k prostituci. Poté, co poskytla důkazy rumunským vyšetřovatelům, ji navíc začali veřejně očerňovat na internetu.