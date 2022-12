Před pár dny se smál Gretě, teď influencera zatkli v Rumunsku kvůli obchodu s lidmi

Zadržení obou bratrů po razii v Bukurešti potvrdil jejich rodinný právník agentuře Reuters. Nyní oba bratři spolu s dalšími dvěma Rumuny čelí podezření ze znásilnění a obchodování s lidmi.

„Čtyři podezřelí zřejmě vytvořili organizovanou zločineckou skupinu s cílem lovit a vykořisťovat ženy tím, že je nutili vytvářet pornografický obsah určený ke zhlédnutí na specializovaných internetových stránkách za úplatu,“ uvedla podle agentury Reuters prokuratura.

Na videu, které koluje i na sociálních sítích, odvádějí policisté bývalého kickboxera i jeho bratra z luxusní vily.

BREAKING: Andrew Tate and brother Tristan arrested in Romania in human trafficking probe pic.twitter.com/b5eaZrErAb — BNO News (@BNONews) December 29, 2022

Rumunské Ředitelství pro vyšetřování organizovaného zločinu a terorismu (DIICOT) vydalo prohlášení, ve kterém bratry Tateovy nejmenovalo, ale uvedlo, že dva britští a dva rumunští občané jsou podezřelí z členství ve zločinecké skupině zaměřené na obchodování s lidmi, píše stanice BBC.

DIICOT také zveřejnilo další záběry z razie, na nichž je například vidět jedna z místností ve vile, která je plná vystavených zbraní a nožů.

Podle některých médií pomohl policii k dopadení sám Tate. Den poté, co se veřejně vysmíval klimatické aktivistce Gretě Thunbergové, zveřejnil snímek, kde pózoval s rumunskou krabicí od pizzy. Tím prý úřadům potvrdil svou aktuální polohu.

Bývalý kickboxer Andrew Tate se do Rumunska přistěhoval před pěti lety. Je proslulý svými misogynními výroky i kontroverzními videi, která sdílí na sociálních sítích. Svým fanouškům, kteří ho také označují za „krále toxické maskulinity“ přestěhování do Rumunska tehdy zdůvodnil tím, že „je méně pravděpodobné, že v Rumunsku ho policie bude stíhat za jakákoliv obvinění ze sexuálního napadení.“

Již dříve prohlásil, že „ženy patří do domácnosti, neumí řídit a jsou mužským majetkem“. Řekl také, že oběti znásilnění musí „nést odpovědnost“ za tyto útoky. List The Guardian pak v srpnu komentoval jeho úspěchy na sociální síti TikTok, kde Tate prohlásil, že chodí pouze se ženami ve věku 18–19 let, protože se na nich může „podepsat“.

V roce 2016 byl také vyloučen z britského televizního pořadu Big Brother kvůli videu, na němž napadl ženu. Tate tehdy uvedl, že video bylo sestříhané a označil ho za „totální lež, která se z něj snaží udělat špatného člověka“.