„Prostě si přišla vypít kávu.“ Angelina Jolie je na Ukrajině, jak hodlá pomáhat, není zatím jasné

Americká herečka Angelina Jolie přijela do západoukrajinského Lvova. Informují o tom ukrajinská média. Ruská služba BBC prohlásila, že se hollywoodská hvězda, která je známá svým zapojením do charitativních projektů, objevila v jedné z místních kaváren. Podle stanice ale zatím není známo, co bude herečka na Ukrajině dělat.