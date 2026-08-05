OBRAZEM: Pohroma pro Brity. Z anglických trávníků je kvůli suchu vyprahlá krajina

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  18:04aktualizováno  18:04
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Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve...

Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve vyprahlou krajinu. (3. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve...
Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve...
Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve...
Extrémní vlna veder a dlouhotrvající sucho proměnily svěží anglické trávníky ve...
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Proslulé anglické trávníky, známé svou sytě zelenou barvou, proměnila vlna veder ve vyprahlou krajinu. Environmentální agentura vyhlásila stav sucha pro více než polovinu Anglie. Dopady jsou patrné i v Londýně, kde se městské parky místy změnily v popraskanou, vyschlou zem.
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