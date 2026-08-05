5. srpna 2026 18:04, aktualizováno 18:04
OBRAZEM: Pohroma pro Brity. Z anglických trávníků je kvůli suchu vyprahlá krajina
Proslulé anglické trávníky, známé svou sytě zelenou barvou, proměnila vlna veder ve vyprahlou krajinu. Environmentální agentura vyhlásila stav sucha pro více než polovinu Anglie. Dopady jsou patrné i v Londýně, kde se městské parky místy změnily v popraskanou, vyschlou zem.
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