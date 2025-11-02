Po útoku nožem ve vlaku v Anglii je deset zraněných, policie zadržela dva lidi

Na 30 policistů zasahovalo krátce po 20:30 SEČ ve stanici Huntingdon asi 120 kilometrů severně od Londýna, kde byl vlak mířící z Doncasteru do britské metropole nouzově zastaven. Dva lidé skončili ve vazbě, zatím o nich nejsou známy žádné podrobnosti.
„Provádíme urgentní vyšetřování s cílem zjistit, co se stalo, a může trvat nějaký čas, než budeme schopni potvrdit cokoli dalšího,“ citovala média policejního superintendenta Chrise Caseyho. Policie označila útok za mimořádnou událost, na jejímž vyšetřování se kromě dopravní policie, která odpovídá za bezpečnost ve vlacích, podílí i protiteroristická policejní služba.
Útok odsoudil britský premiér Keir Starmer. Na sociální síti X označil událost za otřesnou a velice znepokojivou. Poděkoval také záchranným složkám a dodal, že každý v oblasti stanice by se měl řídit radami policie.
Britská média uvedla, že vlaky v oblasti mohou nabírat velká zpoždění.