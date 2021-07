Británie jde do rizika. Johnson je v izolaci kvůli nakaženému šéfovi zdravotnictví, přesto země rozvolňuje

Poměry v Anglii se v pondělí z velké části vrátily do normálu, vláda zrušila většinu protivirových opatření. Úřady počítají s nárůstem nákazy, s ohledem na vysokou proočkovanost by to ale zdravotnictví ohrozit nemělo.

Jako „den svobody“ označila britská média pondělí 19. července: pondělkem totiž v Anglii přestala platit velká většina protikoronavirových opatření včetně povinnosti nošení obličejových masek či limitů shromažďování. Britská vláda se k tomuto kroku rozhodla po měsíčním odkladu, původně bylo toto masivní rozvolnění plánované již na konec června. Anglie, domov 56 milionů obyvatel, je prvním lidnatým územím v západním světě, kde k takto masivnímu rušení restrikcí dochází. V ostatních částech Spojeného království, tedy v Severním Irsku, Skotsku a Walesu, naopak zůstala opatření vesměs v platnosti. Tyto oblasti mají co do epidemiologických opatření své vlastní kompetence. Mírně rozvolnilo jen Skotsko. Rozhodnutí Londýna znamená odklon od paradigmatu, které dosud zastávají ostatní vyspělé státy. Podle britské vlády už není dlouhodobě udržitelné, aby koronavirus výrazně omezoval ekonomický a sociální život, a nastal čas se k nákaze začít chovat jako k jiným respiračním nemocem. Klíčovou podmínkou k tomuto kroku je vysoká proočkovanost obyvatelstva proti nemoci covid-19, která je ve Spojeném království splněna: alespoň první dávku vakcíny obdrželo již 70 procent obyvatel, ukončené očkování má 55 procent populace. Nejistá cesta? Přes výše uvedené vyvolalo rozvolnění i v Anglii smíšené reakce. Podle průzkumu veřejného mínění z minulého týdne si dvě třetiny Angličanů myslí, že by bylo dobré ponechat „alespoň některá“ opatření ještě v platnosti. Mnozí také mají obavy z toho, že počet nově infikovaných po uvolnění opatření opět rychle naroste: pětina dotazovaných uvedla, že z rozvolnění má „velký strach“. Za rasismus obří pokuty. Odpovědí Johnsona na smršť nadávek po finále Eura je zátah na sociální sítě Záchyt nových nákaz je přitom ve Spojeném království již nyní poměrně vysoký, v posledních dnech se jednalo denně o téměř 50 tisíc nových případů. To je v přepočtu na obyvatele mnohonásobně více než ve většině evropských zemí. Shodu nad krokem londýnské vlády nenacházejí ani odborníci. Podle Christiny Pagelové, šéfky Klinické výzkumné jednotky na University College London zabývající se matematickými modely ve zdravotnictví, měla vláda ještě pár týdnů počkat, až bude ještě více lidí naočkovaných. Britský premiér Boris Johnson Jiní experti ale míní, že teď je ten správný čas. „Úplně se viru nezbavíme nikdy a ať rozvolníme teď, či na podzim, vždy tu bude určitý nárůst nových infekcí. Podstatné je, že bude jen velmi málo hospitalizovaných,“ myslí si Paul Hunter, profesor medicíny na Východoanglické univerzitě. Podle britských médií nebyl v pondělí v anglických městech znát žádný velký rozdíl oproti minulým týdnům. Zpravodaj BBC hlásil, že v londýnském metru je podobné množství lidí jako jindy a velká většina pasažérů má stále nasazené obličejové masky. ‚Už ji nechce skoro nikdo.‘ Česko se chystá darovat dodávku vakcín od AstraZeneky To však může být ovlivněné skutečností, že pokud se místní úřady rozhodnou k zachování některých protivirových opatření na svém území, lidé to i přes celoplošné vládní rozvolnění musí respektovat. A to je právě případ dopravy v Londýně. Britský statistický úřad zveřejnil průzkum, podle kterého plánují dvě třetiny Angličanů i přes uvolnění „po nějakou dobu“ nosit ochranu úst a nosu ve veřejných prostorách. Téměř devět z deseti dotazovaných uvedlo, že považují za podstatné vystříhat se shromažďování většího počtu lidí. Premiér je v izolaci Rozruch vzbudil o víkendu britský premiér Boris Johnson, který obyvatele vyzval k obezřetnosti s tím, že „tato nemoc i nadále představuje riziko“. Sám šéf vlády byl v sobotu vytrasován úřadem, který se zabývá dohledáváním kontaktů nakažených, jako riziková osoba. Stalo se tak poté, co měl pozitivní test na koronavirus ministr zdravotnictví Sajid Javid. Právě s ním předchozí den Johnson jednal. Premiérova kancelář nejprve oznámila, že Johnson (a také ministr financí Rishi Sunak, který byl ve stejné situaci) do izolace nepůjde a namísto toho bude v rámci „pilotního projektu“ denně testován. O několik hodin později však předseda vlády, evidentně v obavě z negativní reakce veřejnosti, změnil názor a uchýlil se do izolace ve své rezidenci. „Premiér bude s ministry nyní jednat na dálku,“ uvedl mluvčí Johnsonovy kanceláře.