Druhý den po sobě v Anglii vykolejil vlak. Tentokrát se vagóny nepřevrátily

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  21:27aktualizováno  21:27
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ilustrační snímek | foto: ČTK

Východně od Londýna v pátek vykolejil další osobní vlak, uvedla britská dopravní policie. Nikdo zřejmě nebyl zraněn. Stalo se tak jen den poté, co bylo při vykolejení vlaku na jihovýchodě Anglie zraněno 20 pasažérů, z toho dva vážně.

Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě nehody u železniční stanice ve Wickfordu v hrabství Essex, která se nachází asi 45 kilometrů východně od britské metropole. Záchranné složky dostaly hlášení o vykolejení zadních vagonů, které se podle policie nepřevrátily.

Vykolejený vlak u města Lewes v Británii. (13. srpna 2026)

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Vyšetřovatelé se nyní podle National Rail snaží zjistit, co přesně se stalo. Cestující měli odpoledne počítat s výraznými zpožděními vlaků.

Dnešní nehoda se stala necelých 24 hodin poté, co vlak jedoucí z Londýna do 85 kilometrů vzdáleného Eastbourne vykolejil poblíž města Lewes. Tehdy se převrátily tři vagony, přičemž dva lidé utrpěli vážná a dalších 18 osob lehká zranění. Všichni cestující byli evakuováni v průběhu asi tří hodin, uvedla dopravní policie, která příčinu incidentu vyšetřuje.

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