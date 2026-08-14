Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě nehody u železniční stanice ve Wickfordu v hrabství Essex, která se nachází asi 45 kilometrů východně od britské metropole. Záchranné složky dostaly hlášení o vykolejení zadních vagonů, které se podle policie nepřevrátily.
Vyšetřovatelé se nyní podle National Rail snaží zjistit, co přesně se stalo. Cestující měli odpoledne počítat s výraznými zpožděními vlaků.
Dnešní nehoda se stala necelých 24 hodin poté, co vlak jedoucí z Londýna do 85 kilometrů vzdáleného Eastbourne vykolejil poblíž města Lewes. Tehdy se převrátily tři vagony, přičemž dva lidé utrpěli vážná a dalších 18 osob lehká zranění. Všichni cestující byli evakuováni v průběhu asi tří hodin, uvedla dopravní policie, která příčinu incidentu vyšetřuje.