Jak dopadly britské volby: radikálové a Zelení způsobili politické zemětřesení

V místních volbách v Anglii se ve čtvrtek rozdělovalo na 5000 mandátů. Reform UK, která měla jednotky křesel, si polepšila na 1453 mandátů. Úspěch ale zaznamenali také Zelení, kteří získali skoro 600 křesel, a počet mandátů tak zčtyřnásobili. Polepšili si i liberální demokraté, kteří mají 844 mandátů.
Největší ztráty zaznamenaly strany, které v Británii vládly v posledních desetiletí. Labouristé měli před volbami přes 2500 mandátů a po volbách jim zůstane na 1070 křesel. Výrazné ztráty zaznamenali i konzervativci, kteří si pohoršili ze zhruba 1400 mandátů na 801, a jsou až na čtvrtém místě.
Premiér Keir Starmer již dal najevo, že nehodlá rezignovat na funkci kvůli špatnému volebnímu výsledku. Labouristická poslankyně Catherine Westová v neděli vyzvala stranické špičky, aby Starmera nahradily. Pokud by se tak nestalo, Westová se pokusí vyvolat hlasování proti premiéru. Podle analytiků a labouristických politiků je však otázkou, zda poslankyně dokáže sehnat pro vyvolání hlasování dostatečnou podporu.
Ve volbách do parlamentu ve Walesu uspěla strana Plaid Cymru, která ale chybí k většině 49 křesel šest mandátů. Podle špiček strana uvažuje o menšinové vládě. I ve Walesu zabodovala Reform UK, která dostala 34 mandátů, zatímco labouristé jich ztratily 35 a konzervativci 22.
Skotská národní strana udržela pozici první strany ve skotském parlamentu, šest mandátů ale ztratila a do většiny 65 křesel jich zbývá sedm. Do skotského parlamentu se dostala Reform UK se 14 mandáty a a výrazně si polepšili i zelení, kteří mají 15 mandátů. I ve Skotsku voliči potrestali labouristy a konzervativce.