Ani muž, ani žena, pouze X. Belgie plánuje zavést třetí pohlaví pro nebinární osoby

BRUSEL/PRAHA Nová koaliční vláda v Belgii se při přejímání úřadu minulý měsíc zavázala, že chce více pokročit v inkluzi, tedy začleňování různých vyloučených skupin obyvatel do akceptovaného mainstreamu. Prvním krokem tímto směrem bude zřejmě zavedení oficiálního třetího pohlaví X v úředních dokumentech pro ty, co se neidentifikují ani jako muž, ani žena.

„Je to eticky citlivé téma, toho jsem si plně vědom,“ sdělil britskému serveru The Daily Telegraph federální ministr belgické justice Vincent Van Quickenborne. Proto prý chce zahrnout do diskuze celý parlament. „Doufám, že tuto debatu můžeme vést svobodně a zcela otevřeně,“ uvedl ministr. Očekává se odpor konzervativních stran.



Slib navazuje na rozhodnutí belgického ústavního soudu z roku 2019, který konstatoval, že zdejší zákony týkající se transgender lidí - tedy osob, které během života změní své pohlaví - nejsou dostatečně inkluzivní. V roce 2017 v zemi prošel zákon, který umožnil transgender lidem změnit své pohlaví v rodném listě a na oficiálních dokumentech, a to aniž by museli podstoupit prohlídku u psychologa či samotnou operaci měnící fyziologické znaky typické pro jednotlivá pohlaví. Nejvyšší justiční orgán však rozhodl, že i tak je zákon diskriminační, protože nutí lidi vybrat si pouze z dvou variant - tedy muže, či ženy.



„Zákon musí vzít v potaz právo na sebeurčení jednotlivce a netrvat na binárním rozlišení muž a žena,“ napsal tehdy soud ve svém zdůvodnění. Politický směr, který nová administrativa s ministrem Van Quickenbornem v čele stanovila v oficiálním dokumentu, se zavazuje přizpůsobit se tomuto rozhodnutí.

Elio Di Rupo, bývalý premiér federální belgické vlády.

V roce 2011 se Belgie stala první zemí, kterou v moderní historii vedl homosexuální muž. Byl jím Elio Di Rupo, který je nyní valonským ministerským předsedou. Celkové prvenství bez ohladu na pohlaví v tomto však drží Island, v jehož čele ještě 2 roky před belgickým premiérem stanula Jóhanna Sigurdardottirová, která se otevřeně hlásila k lesbické orientaci.

Belgie se řadí k jedněm z nejliberálnějších zemí v Evropě, nezaostávají ale ani jiné země. Německo nevyžaduje informaci o pohlaví jedince na občanském průkazu, také Nizozemsko má v tomto ohledu velké plány. Kolonka X pro tyto účely ve světe již existuje. Například v Indii, Argentině, Nepálu, Kanadě a Austrálii - všude tam už mohou mít lidé své neutrální označení v dokladech.